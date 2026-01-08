Σε σοκ βρίσκεται ακόμα η κοινωνία της Χαλκίδας για τον χαμό του 15χρονου μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου, που το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό από την Υψηλή Γέφυρα.

Όπως περιέγραψε η μητέρα του αγοριού μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, τίποτα δεν προμήνυε εκείνο το πρωί τον χαμό και τις προθέσεις του 15χρονου. «Λέει στον μπαμπά του “θα πάω για τα κάλαντα και μετά θα πάω μία βόλτα” και μετά το παιδί δεν ήρθε καθόλου στο σπίτι» λέει.

Το bullying και τα ηλεκτρονικά παιχνίδι

Ο 15χρονος είχε εθιστεί σύμφωνα με την μητέρα του σε περίεργα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ωστόσο η ίδια πιστεύει, ότι βασική αιτία για την μοιραία απόφαση ήταν η χειριστική και βίαιη συμπεριφορά των συνομήλικών του, μέρος της οποίας καταγράφηκε και σε βίντεο. «Και στο σχολείο και όταν έβγαινε έξω, γινόταν αυτό το bullying. Τον έβριζαν, τον έλεγαν βρομιάρη, τον έλεγαν χοντρό. Το σχολείο τι κάνει; Τον χτύπαγαν και του έκαναν bullying. “Μαμά δεν θέλω να πάω σχολείο” μου λέει» εξομολογήθηκε η μητέρα του μιλώντας στο MEGA.

Οι σκηνές που διαδραματίζονται, όχι μακριά από το σχολικό περιβάλλον, σοκάρουν. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται το αγόρι, που φορά μπλε μπλούζα, να έχει πιαστεί στα χέρια με ένα συνομήλικό του κι έπειτα να πέφτει κάτω και να δέχεται καθηλωμένος κλωτσιές και από δεύτερο ανήλικο, ενώ οι υπόλοιποι βιντεοσκοπούν αμέτοχοι το περιστατικό.

Οι ευθύνες που φέρει το σχολείο

Ο θείος του 15χρονου είναι κατηγορηματικός. Η ευθύνη είναι του σχολείου, που θα έπρεπε να έχει δράσει νωρίτερα. «Μας παίρνει τηλέφωνο η διευθύντρια από το σχολείο και μας λέει συλλυπητήρια. Το παιδί όταν δημιουργούσαν bullying, η διευθύντρια δεν έπρεπε να πάρει τηλέφωνο, να κάνει μια συγκέντρωση και να πει στους γονείς, να μαζευτούν στο σχολείο; Όλα από το σχολείο ξεκινούν. Όταν ένα παιδί κάθεται και κλαίει, δεν θέλει να πάει στο σχολείο, το βρίζουν. Ποιος φταίει;» λέει.

Μάλιστα, άνθρωπος από το οικογενειακό περιβάλλον υποστηρίζει μέσω της εκπομπής Live News, ότι το αγόρι κακοποιούνταν λεκτικά και από τους ίδιους τους καθηγητές του. «Άκουσα ότι οι καθηγητές δεν φέρονταν καλά στο παιδάκι αυτό. Οι καθηγητές του Γυμνασίου. Και αυτοί το απόπαιρναν. “Δεν θα κάνεις τίποτα”. Και οι ίδιοι το αποπαίρνανε, στο σχολείο μέσα. Οι ίδιοι οι καθηγητές κάτι. “Δεν θα κάνεις τίποτα στη ζωή σου και τέτοια”. Τελικά κατέληξε να πάει για τα κάλαντα το πρωί και να μην γυρίσει ποτέ».

Η οικογένεια αποχαιρέτισε σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου τον 15χρονο στον Ιερό Ναό Χαλκίδας, ζητώντας όσοι παρευρεθούν, να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι.