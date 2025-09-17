Τέσσερα κορίτσια, ηλικίας 13 έως 15 ετών, συνελήφθησαν στην Πάτρα από αστυνομικούς, έπειτα από περιστατικό bullying εναντίον μιας 13χρονης συμμαθήτριάς τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα κορίτσια υποχρέωσαν το θύμα να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, καταγράφοντας τη σκηνή σε βίντεο με κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση. Παράλληλα, έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες και κατά των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Βίντεο και απειλές έξω από γυμνάσιο

Όπως αναφέρει το pelop.gr, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο της Πάτρας. Τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την 13χρονη, την εξανάγκασαν να σκύψει ώστε να τους φιλήσει τα πόδια, την εξύβρισαν και την απείλησαν, ενώ βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους με κινητό τηλέφωνο. “Το βίντεο καταγράφει ξεκάθαρα τη στιγμή του εξευτελισμού, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία”, δηλώνουν πηγές της αστυνομίας.

Η δικογραφία για τους ανήλικους συλληφθέντες καθώς και για τους γονείς τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.