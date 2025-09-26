Δύο μεγάλες αρκούδες εμφανίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής λίγο πριν το Σέλι, ξαφνιάζοντας οδηγούς και κατοίκους.

Ηταν στον δρόμο και προσπαθούσαν όπως φαίνεται από το βίντεο να βρουν κάποιο περάσμα από το προστατευτικό κιγκλίδωμα για γυρίσουν ξανά στις δασώσεις πλαγιές του βουνού.

Σίγουρα για κάποιον οδηγό, το θέαμα θα μπορούσε να είναι τρομακτικό.

Ενα ζώο, που αν σταθεί στα δύο του πόδια ξεπερνά ανάλογα και με την ηλικία του και τα δύο μέτρα, στη μέση του δρόμου.

Του σκοτεινού δρόμου αφού φώτα δεν υπάρχουν σε κάθε επαρχιακή οδό.

Πόσες αρκούδες ζουν στην περιοχή; Άγνωστο. Κανείς δεν ξέρει πόσες ζουν σε όλη τη χώρα. Σίγουρα ξεπερνούν τις 1.000.

Οι ειδικοί λένε πως τα τελευταία χρόνια αυξήθηξε ο πληθυσμός τους. Και ταυτόχρονα, οι συναντήσεις τους με τον άνθρωπο.

Οι δύο αρκούδες της φωτογραφίας μπορεί να είναι μάνα και παιδί, μπορεί και όχι. Το ευτύχημα είναι ότι δεν τις χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο

Και επίσης σίγουρο είναι πως στον ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα, θα βρεθούν ξανά. Γιατί όσο αυξάνεται ο πληθυσμός τους, τόσο μεγαλώνει και ο χώρος που ζουν.

Ο δρόμος κόβει την επικράτεια τους. Και αυτές περνούν τοις γραμμές για να βρουν τροφή.