Οι πολικές αρκούδες έχουν καταλάβει έναν εγκαταλελειμμένο σοβιετικό πολικό ερευνητικό σταθμό σε ένα μικρό νησί στα ανοικτά της βορειοανατολικής ακτής της Ρωσίας.

Ο Vadim Makhorov, ένας ταξιδιωτικός blogger, χρησιμοποίησε ένα drone για να κινηματογραφήσει τις αρκούδες να περιφέρονται μέσα και έξω από τα διάσπαρτα κτίρια της εγκατάστασης κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο της Αρκτικής αυτό το μήνα στο νησί Kolyuchin στη Θάλασσα Chukchi.

Μία από αυτές φώναξε στο drone καθώς αυτό πλησίαζε. Άλλες έβγαζαν παιχνιδιάρικα τα κεφάλια τους από τα κτίρια καθώς τις κινηματογραφούσαν.

«Νομίζω ότι βλέπουν αυτά τα σπίτια ως καταφύγιο από τον άνεμο, τη βροχή και άλλα φαινόμενα», δήλωσε ο Makhorov, στο Reuters. «Σε γενικές γραμμές, τα πάνε καλά εκεί».

Οι επιστήμονες ‘αφησαν τον ερευνητικό σταθμό, ο οποίος βρίσκεται σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό, αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης πριν από τρεις δεκαετίες.

Πηγή: Reuters – Φωτογραφία: Instagram @makhorov/Handout via Reuters