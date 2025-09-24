Ένας ηλικιωμένος κάτοικος της Δολιανής Ζαγορίου νοσηλεύεται με σοβαρά τραυμάτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ύστερα από επίθεση αρκούδας, ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το ζώο, που είχε μπει στην αυλή αναζητώντας φρούτα, όρμησε στον άνδρα, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Συγχωριανοί που άκουσαν τις φωνές του έσπευσαν να τον βοηθήσουν και τον εντόπισαν αιμόφυρτο, καλώντας αμέσως ασθενοφόρο.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι η παρουσία αρκούδων στα ορεινά χωριά έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Αν και ζημιές σε καλλιέργειες θεωρούνται συνηθισμένες, ένα τόσο σοβαρό περιστατικό χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρο για το Ζαγόρι.