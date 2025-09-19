Νέα επίθεση αρκούδας σημειώθηκε στο Νυμφαίο του δήμου Αμυνταίου σε μαντρί, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (17/9). Δεκαπέντε πρόβατα νεκρά ήταν ο απολογισμός εισβολής αρκούδας, ενώ άλλα πέντε από τα ζώα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το kozan.gr.

Ο Κωνσταντίνος Φουρκιώτης, ιδιοκτήτης της μονάδας, μιλώντας στο West Channel, περιέγραψε το περιστατικό: «Έχω έναν στάβλο με τείχη τριών μέτρων, εντελώς κλειστό, κι όμως η αρκούδα κατάφερε να μπει από το παράθυρο και να σκοτώσει τα ζώα.

Αυτό δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Σχεδόν μέρα παρά μέρα έχουμε επιθέσεις. Αν τύχει να βρίσκεται κάποιος μέσα, υπάρχει κίνδυνος και για ανθρώπινη ζωή».