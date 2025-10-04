Επιθέσεις, που αποδίδονται σε αρκούδες και στοίχισαν χθες, Παρασκευή, τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην Ιαπωνία, έγιναν σήμερα γνωστές από την Αστυνομία και τα ΜΜΕ της χώρας, καθώς ο πληθυσμός των ζώων αυτών αυξάνεται στην χώρα.

Μια γυναίκα, που είχε βγει για να μαζέψει μανιτάρια, βρέθηκε νεκρή σε δάσος του Νομού Μιγιάγκι, στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού Χονσού, ενώ αγνοείται η τύχη μιας άλλης, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η Αστυνομία δεν επιβεβαίωσε επισήμως τα αίτια του θανάτου της εβδομηντάχρονης γυναίκας, αλλά σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από άλλους, που μάζευαν μανιτάρια και έκαναν λόγο για επίθεση αρκούδας.

Μια άλλη επίθεση, που επίσης αποδόθηκε σε αρκούδα, στοίχισε τη ζωή σε έναν 78χρονο στο Νομό Ναγκάνο, βορειοδυτικά του Τόκιο, σύμφωνα με την εφημερίδα ¨Ασάχι Σιμπούν¨.

Όλο και περισσότερες αρκούδες παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην Ιαπωνία, μέχρι και σε κατοικημένες περιοχές, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης του ανθρώπινου πληθυσμού.

Τον περασμένο μήνα, η Ιαπωνία χαλάρωσε τους κανόνες για τα πυροβόλα όπλα, ώστε να διευκολύνει τη χρήση τους από τους κυνηγούς στις περιφέρειες των πόλεων, έπειτα από αύξηση των επιθέσεων αρκούδων.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση NHK, οι επιθέσεις αρκούδας έχουν οδηγήσει στον θάνατο πέντε ανθρώπων, ενώ έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό άλλων 64 στο διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο φέτος.

Προηγουμένως, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, οι αρκούδες είχαν επιτεθεί σε 85 ανθρώπους στη διάρκεια ενός έτους μέχρι το Μάρτιο 2025, οδηγώντας στον θάνατο τρεις απ’ αυτούς.

Την προηγούμενη χρονιά είχαν καταγραφεί 219 επιθέσεις και έξι θάνατοι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ