Μια μοναχική και όχι τόσο άγρια μαύρη αρκούδα επισκέφθηκε έναν ζωολογικό κήπο της Βόρειας Καλιφόρνιας και εθεάθη από το προσωπικό να χαζεύει πάνω από το περίφραγμα τις τρεις άλλες αρκούδες που κρατούνται στο πάρκο, ψάχνοντας μάλλον λίγη συντροφιά.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, ο ζωολογικός κήπος Sequoia Park Zoo στην πόλη Eureka στην Καλιφόρνια, ανέφερε ότι το προσωπικό του πραγματοποιούσε μια ρουτίνα επιθεώρηση σε μέρος του πάρκου, όταν ξαφνικά είδαν μπροστά τους μία μαύρη αρκούδα.

«Η άγρια αρκούδα δεν φαινόταν επιθετική και παρατηρήθηκε να αλληλεπιδρά με τις άλλες αρκούδες μέσα από τον φράχτη του περιφράγματός τους», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος.

«Η άγρια αρκούδα δεν μπήκε σε κανένα περίφραγμα κανενός ζώου και, μετά από μια σύντομη εξερεύνηση, η αρκούδα οδηγήθηκε με ασφάλεια πίσω στο δάσος μέσω μιας πύλης».

Θεωρείται ότι η αρκούδα ήρθε από το δασώδες πάρκο Sequoia έκτασης 60 στρεμμάτων που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το ζωολογικό κήπο.