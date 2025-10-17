Μια εντυπωσιακή και σπάνια εικόνα καταγράφηκε στη λίμνη Πολυφύτου, όπου μια μεγαλόσωμη αρκούδα εθεάθη να κολυμπά ατάραχη, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη παρουσία.

Το ζώο χρειάστηκε πάνω από μιάμιση ώρα για να διασχίσει περίπου 20 χιλιόμετρα, από τα Κρανίδια Σερβίων μέχρι την περιοχή της Καισαρειάς Κοζάνης, κολυμπώντας ασταμάτητα μέσα στη λίμνη.

Ο ψαράς Θανάσης Γκαμπούρας, αντιπρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων, ήταν εκείνος που κατέγραψε το γεγονός σε βίντεο. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, παρακολουθούσε με έκπληξη την πορεία της αρκούδας, τονίζοντας πως δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Παραδέχτηκε, μάλιστα, πως ένιωσε ανησυχία μήπως το ζώο πλησιάσει τη βάρκα του.

Τελικά, η αρκούδα κατάφερε να φτάσει με επιτυχία στην απέναντι όχθη και εξαφανίστηκε στο φυσικό της περιβάλλον.