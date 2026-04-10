Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους η εμφάνιση αρκούδας στις περιοχές της Λητής, του Μελισσοχωρίου και στον ορεινό όγκο του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του ζώου κοντά σε κατοικημένες περιοχές εκτιμάται ότι συνδέεται με αναζήτηση τροφής ή με μετακίνηση, καθώς στην περιοχή λειτουργούν πολλά μελισσοκομεία.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και περιβαλλοντικούς φορείς, προκειμένου να παρακολουθείται η κατάσταση και να διασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια των πολιτών όσο και η προστασία της αρκούδας.

Η δημοτική αρχή καλεί τους κατοίκους, τους μελισσοκόμους και τους κτηνοτρόφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση να πλησιάσουν το ζώο εάν το εντοπίσουν. Η σύσταση συνοδεύεται από οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιδράσουν όσοι βρεθούν αντιμέτωποι με αρκούδα.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, «η αρκούδα δεν πρέπει να νοιώσει ότι απειλείται από τον άνθρωπο». Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες πρέπει να τηρούν τα εξής:

1. Κρατάμε την ψυχραιμία μας.

2. Μένουμε ακίνητοι.

3. Δεν παίρνουμε “απειλητικά” αντικείμενα όπως πέτρες και κλαδιά.

4. Προσπαθούμε να οπισθοχωρήσουμε σταδιακά, αναγνωρίζοντας την “κυριαρχία” της αρκούδας στο χώρο.

5. Σε άμεση θέα προς την αρκούδα, προσπαθούμε να φανούμε μεγαλύτεροι.

6. Δεν τρέχουμε.

7. Σε στενούς χώρους δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα και δεν της “κόβουμε” το δρόμο.

Επιπλέον, όταν κινούμαστε μέσα στο δάσος, είναι καλό να κάνουμε θόρυβο, όπως να μιλάμε δυνατά, ώστε να αποφεύγεται η αιφνιδιαστική συνάντηση. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «το πιο πιθανό είναι ότι μέχρι να τα σκεφθούμε όλα τα παραπάνω η αρκούδα θα έχει φύγει».

Προληπτικά μέτρα για τις κατοικημένες περιοχές

Σε περίπτωση που η αρκούδα επισκέπτεται τακτικά μια κατοικημένη περιοχή, οι κάτοικοι καλούνται να κάνουν συνεχώς θόρυβο όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να μαζεύουν τα σκουπίδια, καθώς και κάθε πιθανή τροφική πηγή που θα μπορούσε να την προσελκύσει.

Συνιστάται επίσης ο καθαρισμός από υπολείμματα παλαιότερης σοδειάς σε γειτονικά χωράφια. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η αρκούδα κινείται κυρίως από το σούρουπο έως την αυγή και ενδέχεται να χρησιμοποιεί την περιοχή ως πέρασμα.