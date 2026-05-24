Η Ρωσία εξαπέλυσε, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (23-24 Μαΐου 2026), ενδεχομένως το μεγαλύτερο μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην ευρωπαϊκή κοινότητα και διεθνή κατακραυγή.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν δεκάδες τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, κτίρια και εγκαταστάσεις. Μεταξύ των πληγέντων σημείων βρίσκεται και το στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD, το οποίο σύμφωνα με τους ιθύνοντές του «καταστράφηκε μερικώς» από τους βομβαρδισμούς.

Die Ukraine hat einen der massivsten russischen Luftangriffe durchlebt. Hunderte Drohnen, Dutzende Raketen, Tote, Verletzte, heftige Zerstörung. Druckwellen haben auch das ARD-Studio Kyjiw erreicht. Unser Team ist zum Glück unverletzt. Die Statik des Gebäudes muss geprüft werden. pic.twitter.com/vpzzj2PnEi — Vassili Golod (@VassiliGolod) May 24, 2026

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου του δικτύου, «το στούντιο του τηλεοπτικού δικτύου ARD, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές και εν μέρει καταστράφηκε, πιθανόν από ένα ωστικό κύμα, που έσπασε τα τζάμια, κατέστρεψε αίθουσες και προκάλεσε την κατάρρευση τοίχων».

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν στο στούντιο τη στιγμή της επίθεσης. Παράλληλα, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων στην ουκρανική πρωτεύουσα και στα περίχωρά της.

Καταδίκασαν τις ρωσικές επιθέσεις η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ

H επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε σθεναρά σήμερα τη νυχτερινή ρωσική επίθεση εναντίον ουκρανικών στόχων με τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βίαιη ρωσική επίθεση που έπληξε εκ νέου τις πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία, με μια βαθμιαία κλιμάκωση του μεγέθους των όπλων που χρησιμοποιούνται», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.

Επίσης, σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, καταδίκασε σήμερα τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς τις σοκαριστικές και περιέγραψε τη χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ως «μία ακόμη κλιμάκωση».