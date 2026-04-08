Η έξοδος του Πάσχα έχει ξεκινήσει, με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ να έχουν φέτος την τιμητική τους, καθώς όπως φαίνεται τα προτιμούν οι πολίτες, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές των καυσίμων.

Το ένα μετά το άλλο τα λεωφορεία στους σταθμούς των ΚΤΕΛ στον Κηφισό και την Λιοσίων γεμίζουν με βαλίτσες και επιβάτες με προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν με λεωφορείο, θα πρέπει να σπεύσουν είναι εφοδιαστούν με εισιτήρια, διότι τόσο στα τακτικά, όσο και στα έκτακτα δρομολόγια, οι θέσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Αυξημένη είναι και η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες είναι εκείνοι που επέλεξαν κάποιο νησί, για να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, έχουν προστεθεί επιπλέον δρομολόγια μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Μόνο σήμερα (8/4) αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά 15 δρομολόγια με 12.349 επιβάτες. Από τη Ραφήνα με προορισμό τις Κυκλάδες έγιναν 10 δρομολόγια με 4.449 επιβάτες, ενώ 1.642 επιβάτες ταξίδεψαν από το Λαύριο.

Μεγάλο «αγκάθι» στη φετινή έξοδο αποτελούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ενδεικτικά, το εισιτήριο από Πειραιά για Πάρο μετ’ επιστροφής κοστίζει 102 ευρώ το άτομο, ενώ το κόστος για το αυτοκίνητο ανέρχεται στα 339 μετ’ επιστροφής. Για τη Σύρο το εισιτήριο κοστίζει 93 ευρώ το άτομο και το αυτοκίνητο 302 ευρώ, ενώ για την Πάτμο το εισιτήριο ανέρχεται στα 112 ευρώ το άτομο, ενώ το κόστος μεταφοράς αυτοκινήτου στα 419.

Όσον αφορά την κίνηση στις εθνικές οδούς, σύμφωνα με τα στατιστικά της Τροχαίας, η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα είναι ελαφρά μειωμένη σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Συγκεκριμένα, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι χθες 7 Απριλίου αναχώρησαν από την Αθήνα 229.880 οχήματα μέσω των εθνικών οδών, έναντι 240.829 οχημάτων που είχαν εγκαταλείψει το «κλεινόν άστυ» το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025.

Πότε αναμένεται η αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων

Οι εκδρομείς του Πάσχα που έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν με το όχημά τους, ξεκινούν με υψηλές τιμές στα καύσιμα, με την ελπίδα να υπάρξει αποκλιμάκωση μετά τις γιορτές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλη Κούση, η μέση τιμή της απλής (95) αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά μπορεί να υποχώρησε σήμερα (8/4) γύρω στα 2,04 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κοντά στα 2,01 ευρώ, σε αρκετές περιοχές ωστόσο που θα κατευθυνθούν οι εκδρομείς, οι τιμές παραμένουν ακόμα υψηλότερες, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά όσους ξεκινούν οδικώς το ταξίδι τους.

Αν και τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται πτώση έως και 15%-20% στις διεθνείς τιμές, ο κ. Κιούσης υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι αυτό δεν μεταφράζεται άμεσα σε μειώσεις στην ελληνική αγορά.«Με μία μόνο ημέρα πτώσης του πετρελαίου δεν αλλάζουν οι τιμές στην αντλία. Χρειάζονται τουλάχιστον τρεις συνεδριάσεις για να αποτυπωθεί η τάση»εξήγησε, προσθέτοντας ότι η εμπειρία δείχνει πως οι διακυμάνσεις περνούν με καθυστέρηση από το διεθνές εμπόριο στο χρηματιστήριο διυλιστηριακών προϊόντων και έπειτα στην αγορά λιανικής.

Εφόσον η πτωτική πορεία συνεχιστεί και μετά τις γιορτές, οι πρώτες ουσιαστικές μειώσεις αναμένονται από την Τρίτη του Πάσχα, όταν θα επανεκκινήσουν κανονικά οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια. Ωστόσο, όπως επισήμανε, καμία ασφαλής πρόβλεψη για συγκεκριμένα λεπτά μείωσης δεν μπορεί να γίνει. Την ίδια στιγμή, η αγορά παραμένει σε επιφυλακή, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφονται αυξημένη ζήτηση και ανησυχίες για επάρκεια στο πετρέλαιο κίνησης και την κηροζίνη, παράγοντες που ενδέχεται να λειτουργήσουν ανασταλτικά σε μια ταχεία αποκλιμάκωση.