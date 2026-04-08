Με έμφαση στην ασφάλεια και την ομαλή εξυπηρέτηση των επιβατών ενόψει της εξόδου για το Πάσχα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε το λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα την Πύλη Ε7, συνοδευόμενος από την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο υπουργός, απευθυνόμενος στους ταξιδιώτες, ευχήθηκε «χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες», εκφράζοντας την ελπίδα «να περάσουν όμορφα τις ημέρες του Πάσχα στα νησιά μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία των στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε όλα τα λιμάνια της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι «οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού βρίσκονται παντού για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν με τάξη και να επιστρέψουν με ασφάλεια».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς το επιβατικό κοινό για υπευθυνότητα και συνεργασία με τις αρχές. «Ακούγοντας τις οδηγίες του Λιμενικού Σώματος και δείχνοντας προσοχή, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο με επαγγελματισμό», σημείωσε ο κ. Κικίλιας. Πρόσθεσε ακόμη ότι «σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, με τις διεθνείς εξελίξεις να δημιουργούν προκλήσεις, χρειάζεται όλοι να επιδείξουμε περισσότερη υπευθυνότητα, υπομονή και σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας».

Ο υπουργός Ναυτιλίας αναγνώρισε την αυξημένη πίεση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, επισημαίνοντας ότι «οι Έλληνες έχουν ανάγκη να ταξιδέψουν και να περάσουν τις άγιες ημέρες με τις οικογένειές τους». Χαρακτήρισε την οικογένεια «ιερή αξία για την ελληνική κοινωνία» και τόνισε πως «οφείλουμε να στηρίξουμε τον κόσμο, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει και να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτές τις ημέρες».

Ο κ. Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Χρήστο Κοντορουχά, επισκέφθηκε το Ε/Γ-Ο/Γ «Blue Star Δήλος», όπου συνομίλησε με επιβάτες και μέλη του πληρώματος, καθώς και άλλα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Η παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Λιμενικού στο λιμάνι του Πειραιά εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, με στόχο την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της αυξημένης πασχαλινής επιβατικής κίνησης.

Αυξημένη η πασχαλινή επιβατική κίνηση στα λιμάνια

Αυξημένη είναι από το πρωί η επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με το Λιμενικό Σώμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, από το λιμάνι του Πειραιά και την περιοχή της Τζελέπη αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 15 δρομολόγια, με τον αριθμό αναχώρησης των επιβατών να ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 12.349.

Παράλληλα, στον Αργοσαρωνικό θα εκτελεστούν σήμερα 30 δρομολόγια – 15 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα – καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Σημαντική είναι και η κίνηση από τη Ραφήνα, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με 4.449 επιβάτες να αναχωρούν, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια, μεταφέροντας 1.642 επιβάτες προς τους προορισμούς τους.