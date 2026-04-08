Η Μεγάλη Εβδομάδα συνεχίζεται με ήπια αστάθεια και τοπικά φαινόμενα έως και το Μεγάλο Σάββατο, κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτική χώρας και τις μεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά κανόνα πρόσκαιρα και περιορισμένης έντασης, ενώ από το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Η Κυριακή του Πάσχα διαμορφώνεται με γενικά καλές καιρικές συνθήκες, ενώ η θερμοκρασία, μετά από μια πρόσκαιρη πτώση, θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο.

Μεγάλη Πέμπτη: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), ο καιρός θα παρουσιάσει ήπια αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο, ενώ τις απογευματινές ώρες σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Παράλληλα, θα σημειωθούν λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις στα βορειοανατολικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο σύνολο της χώρας, επανερχόμενη σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με πιο αισθητή την πτώση στα ανατολικά και βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 και τοπικά 15°C, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 19°C και τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22°C.

Αττική και Θεσσαλονίκη: Τοπικές νεφώσεις και ήπιες συνθήκες

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19°C και τοπικά έως 20°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17°C, με ανέμους βόρειους-βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρκαι πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Μεγάλη Παρασκευή: Περιορισμένα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια και διαστήματα ηλιοφάνειας

Τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Παράλληλα, θα εκδηλωθούν λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις στα βορειοανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βορειοανατολικά τους 13 με 14°C, στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 18°C και τοπικά στα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20°C.

Μεγάλο Σάββατο: Επιμονή της αστάθειας, με σταδιακή υποχώρηση από το απόγευμα

Για το Μεγάλο Σάββατο (11/4), τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αστάθεια θα επιμείνει, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένεςμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μερική ηλιοφάνεια.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή υποχώρηση και θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Παράλληλα, θα σημειωθούν λίγες και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις και στο Ιόνιο από νότιες, με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή του Πάσχα: Ηλιοφάνεια και ιδανικές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα είναι αρκετά καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Το πρωί ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες και ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή αλλά αισθητή άνοδο στο σύνολο της χώρας, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες τόσο για υπαίθριες δραστηριότητες όσο και για το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία.

Δευτέρα του Πάσχα: Καλοκαιρία με περαιτέρω άνοδο θερμοκρασίας

Τη Δευτέρα του Πάσχα, ο καιρός θα είναι γενικά πολύ καλός, με περισσότερη ηλιοφάνεια και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι πιο ενισχυμένοι, χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά την καλοκαιρία.

Συνολικά, ο καιρός θα διατηρήσει ήπια αστάθεια έως και το Μεγάλο Σάββατο, με τα φαινόμενα ωστόσο να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Από την Κυριακή του Πάσχα, αναμένεται σημαντική βελτίωση, με ανοιξιάτικες συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Ελίνα Καρέτσου