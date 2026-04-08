Συνεχείς θα είναι οι εναλλαγές του καιρού τις επόμενες ημέρες, θυμίζοντας «σκωτσέζικο ντους», με την Ανάσταση να συνοδεύεται από κρύο και βροχές, ενώ την Κυριακή του Πάσχα η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Ο καιρός κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα αναμένεται να περάσει από τρεις διακριτές φάσεις, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Αρχικά θα επικρατήσουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στη συνέχεια θα σημειωθεί επιδείνωση με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές, ενώ από τη Δευτέρα του Πάσχα αναμένεται σταδιακή επιστροφή σε πιο φυσιολογικές συνθήκες.

Η ανάλυση βασίζεται σε 100 προγνωστικά σενάρια από μεγάλα παγκόσμια μετεωρολογικά κέντρα και αφορά τη θερμοκρασία σε υψόμετρο 1.500 μέτρων πάνω από την Αττική, για το διάστημα 7-17 Απριλίου 2026.

Η πρώτη φάση καλύπτει τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη (7-8 Απριλίου), όταν οι θερμοκρασίες θα κινηθούν πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με κορύφωση τη Μεγάλη Τετάρτη.

Η δεύτερη φάση εκτείνεται από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Πάσχα (9-12 Απριλίου), διάστημα κατά το οποίο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών. Οι χαμηλότερες τιμές προβλέπονται τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, ενώ από την Κυριακή του Πάσχα θα ξεκινήσει σταδιακή άνοδος.

Η τρίτη φάση αφορά το διάστημα από τη Δευτέρα του Πάσχα έως και την Πέμπτη 16 Απριλίου, με αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, πλησιάζοντας ή και ξεπερνώντας ελαφρώς τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δεν αποκλείονται διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση και τη διάρκεια αυτής της ανόδου, καθώς τα επιμέρους προγνωστικά σενάρια παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση.

Πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Τη Μεγάλη Πέμπτη (9 Απριλίου 2026) αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, φτάνοντας έως 14 βαθμούς στα βορειοανατολικά και έως 21 στα νότια.

Τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου 2026) προβλέπονται λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, καθώς και πιθανές καταιγίδες στο βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου 2026) αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου 2026) ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.