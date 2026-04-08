Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο εξέδωσαν την πρόγνωση καιρού για τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, με αναλυτικά στοιχεία για ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός, όμως οι νεφώσεις στα βόρεια θα επεκταθούν σταδιακά και σε άλλες περιοχές, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο νότιο Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία. Από το μεσημέρι στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια, παραμένοντας ωστόσο υψηλή για την εποχή στις υπόλοιπες περιοχές, φτάνοντας έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Μακεδονία και Θράκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες θα επικρατήσουν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν τις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα όμβρων στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα τα 6 με 7 στην κεντρική Μακεδονία, ενώ αργότερα θα στραφούν σε ανατολικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι, φέρνοντας πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 22 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Αρχικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις να αναπτύσσονται από το μεσημέρι και τοπικές βροχές ή όμβρους, καθώς και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους-βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 στα νότια, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους-βορειοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 βαθμούς στην Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, ενώ στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις από το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σε βόρειους-βορειοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, εξασθενούμενοι από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τη Μεγάλη Πέμπτη (9 Απριλίου 2026) αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, φτάνοντας έως 14 βαθμούς στα βορειοανατολικά και έως 21 στα νότια.

Τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου 2026) προβλέπονται λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, καθώς και πιθανές καταιγίδες στο βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου 2026) αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου 2026) ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.