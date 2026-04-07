Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Παροδικές νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη από το απόγευμα θα φτάνουν τοπικά έως 6 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τόπους στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, αγγίζοντας τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στη κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 7 έως 24 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός. Δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός με δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, που στα Δωδεκάνησα θα φτάνουν τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026: Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, ενώ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στα βορειοανατολικά, παραμένοντας υψηλή στις υπόλοιπες περιοχές.

Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες, με τοπικές βροχές και πρόσκαιρους όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026: Νεφώσεις στα βορειοανατολικά με πιθανότητα βροχών και πρόσκαιρων καταιγίδων. Σχεδόν αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανές βροχές στα νησιά του Αιγαίου. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, που σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά, με πιθανές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.