Με ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα σε όλη τη χώρα, καθώς ηλιοφάνεια και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες θα επικρατήσουν μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας. Ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας θα κυλήσουν με σταθερό καιρό και χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν ενόψει Πάσχα.

Ωστόσο, από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, η οποία αναμένεται να γίνει πιο αισθητή προς το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα.

Παρά την επιδείνωση, ο καιρός δεν φαίνεται να παρουσιάζει ακραία φαινόμενα, ωστόσο οι εκδρομείς καλό είναι να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να διαφοροποιηθούν όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Για τη Μεγάλη Τρίτη (07/04/2026) αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τους 24 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04/2026) προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο, με λίγες νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοανατολικά.

Τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04/2026) αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος, τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04/2026) στα βορειοανατολικά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Από το βράδυ στα βόρεια αναμένονται εκ νέου τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους-νοτιοανατολικούς και η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.