Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα νοτιότερα τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές έως το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς.

Περιφερειακή πρόγνωση

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Στα Ιόνια Νησιά, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε δυτικούς-βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα για τοπικούς όμβρους υπάρχει κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Ο καιρός στις Κυκλάδες θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στην Κρήτη θα επικρατήσουν νεφώσεις με παροδικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με εξαίρεση τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων όπου προβλέπονται λίγες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Επόμενες ημέρες

Για τη Μεγάλη Τρίτη (07/04/2026) αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τους 24 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04/2026) προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο, με λίγες νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοανατολικά.

Τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04/2026) αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τέλος, τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04/2026) στα βορειοανατολικά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Από το βράδυ στα βόρεια αναμένονται εκ νέου τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους-νοτιοανατολικούς και η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.