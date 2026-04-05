Η Μεγάλη Εβδομάδα θα κυλήσει με ήπιες ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, ενώ δεν θα λείψουν τοπικά και πρόσκαιρα φαινόμενα, κυρίως στα ηπειρωτικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μικρές διακυμάνσεις προς τα μέσα της εβδομάδας.

Όσον αφορά το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, η πρόγνωση παραμένει αβέβαιη, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν διαφορετικές εκτιμήσεις, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία συγκλίνουν στο ότι η αστάθεια δεν θα λείψει τοπικά.

Ήπιος καιρός τη Μεγάλη Δευτέρα με τοπικά φαινόμενα στα νότια

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Ωστόσο, στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων αναμένονται τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές έως και τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, δίνοντας τοπικούς όμβρους στα ορεινά, κυρίως των κεντρικών και νότιων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 18 με 21 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλη Τρίτη: Αίθριος καιρός και άνοδος της θερμοκρασίας

Βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) σε όλη τη χώρα, με γενικά αίθριες συνθήκες. Μόνο στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα νότια πελάγη θα φτάσουν τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, τιμές υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Μεγάλη Τετάρτη: Αστάθεια με τοπικές βροχές και ενισχυμένους ανέμους

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), με αύξηση των νεφώσεων σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιροι όμβροι, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο ο καιρός θα παραμείνει γενικά πιο ήπιος, με περιορισμένα φαινόμενα, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, αλλά θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα στην υπόλοιπη χώρα.

Μεγάλη Πέμπτη: Τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια

Τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα περιοριστούν το βράδυ στα βορειοανατολικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, επανερχόμενη σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Μεγάλη Παρασκευή: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια

Ασταθής θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4), κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ από τα δυτικά θα στραφούν σταδιακά σε νότιους νοτιοανατολικούς. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Συνολική εικόνα: Ανοιξιάτικο σκηνικό με διαστήματα αστάθειας

Συνολικά, η Μεγάλη Εβδομάδα θα κυλήσει με ήπιες ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, ενώ τα φαινόμενα θα είναι κατά κανόνα τοπικά και πρόσκαιρα, χωρίς ενδείξεις για γενικευμένη κακοκαιρία.