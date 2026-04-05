Άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, με βροχές να αναμένονται στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η έντασή τους θα φτάσει έως τα 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά των κεντρικών και νότιων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, που το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου, με 2-3 βαθμούς χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της Ηπείρου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος, ενώ στην Κρήτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές έως το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νοτιότερα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές έως το απόγευμα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.