Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Πάτρα το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων (05.04.2026), ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Τετραμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε μέσα στο τζιπ της, όταν άλλο όχημα παραβίασε σήμα στοπ και συγκρούστηκε με δύναμη πάνω τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Βορείου Ηπείρου, όπου η οικογένεια, στην οποία επέβαιναν δύο μικρά κορίτσια, κινούνταν κανονικά όταν συνέβη το ατύχημα. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκάλεσε πανικό στους γύρω κατοίκους.

Σύμφωνα με τα tempo24.news.gr και flamis.gr, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, η οδηγός ενός μπλε Skoda φέρεται να παραβίασε το στοπ στην οδό Σολωμού, διασχίζοντας κάθετα τη Βορείου Ηπείρου και εκτοξεύοντας το τζιπ στον αέρα. Το τετρακίνητο όχημα ανατράπηκε, αφού προηγουμένως προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση εγκλωβίστηκαν και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.