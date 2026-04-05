Ο «αθώος» Καραμανλής

Ο Κώστας Καραμανλής ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακούργημα. Στο κάδρο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ 2 μπαίνει και η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Oι διάλογοι είναι αποκαλυπτικοί.

Μέλας: «Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση;

Παπακώστα: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση, μας είπατε απλά να μπούμε στη διαδικασία διόρθωσης… Η μείωση, η μείωση των ζώων έγινε πριν τον έλεγχο, ο κύριος Ζ (κτηνίατρος) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε να φαίνεται ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο… Άρα, αν έγινε όντως αυτό, σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι, επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%».

Μελάς: «Θα το κοιτάξουμε. Δηλαδή εσύ επωφελείσαι, σε έναν καλό σου, ας πούμε ψηφοφόρο και τα λοιπά, εγώ δεν επωφελούμαι πουθενά, μόνο εκτέθηκα, εντός εισαγωγικών, και στο τέτοιο… Οπότε, ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόθεση υπήρχε πλήρης… και υπάρχει… Η δική σου πλευρά θα πρέπει να φανεί, ε, πολύ, νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή σε εκείνον, της μεσολάβησης που έχει κάνει, εντάξει; Απλά να ξέρει πόσο έχει, εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι και πόσο παρελκυστικό είναι αυτό που έγινε, γιατί δεν θα γινόταν τίποτα… από το σημείο που έχει γίνει ο έλεγχος.».

Στο διαβιβαστικό των 140 σελίδων αναφέρεται κατά πληροφορίες, ότι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου φέρεται να «ενήργησαν με άμεσο δόλο… με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του ψηφοφόρου τους.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Είναι οι μοναδικοί τέσσερις παραγωγοί στο Ρέθυμνο που ανήκουν σε αυτή την περίπτωση, διότι το «κόλπο» είναι ηρακλειώτικη πατέντα.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Αυτός έχει βάλει σ’ αυτούς τους τέσσερις… Ο οποίος είναι ένας… Ο αδερφός της γυναίκας του και τον κυνηγάει, ο πεθερός του να τον φάει λάχανο. Ο άλλος είναι μπράβος στην Αθήνα και τον κυνηγάει και αυτός. Ναι, και έχει μπλέξει ο κακομοίρης, δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή αυτόν πραγματικά αν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε.

Δημήτρης Μέλας – πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Πως εμπλέκεται αυτός;

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Αυτός έκανε την δουλειά. Αυτός είχε μία συντεκνία με τον Ξυλούρη. Στο Ηράκλειο. Ναι, και του είπαν αυτοί το κόλπο… Βρήκε αυτός τέσσερα άτομα και τους λέει «εγώ θα σας φτιάξω και μισά μισά…». Και τους έφτιαξε λοιπόν τους τέσσερις, δηλαδή αυτοί τα πήραν μία χρονιά, αλλά τώρα τους τα γυρεύουν αχρεώστητα.

Δημήτρης Μελάς – πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Το 2020;

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Ναι

Δημήτρης Μελάς – πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Στείλ’ τα μου να τα δω τι, αν μπορεί να γίνει κάτι, έτσι;

Ο Λεονταρίδης έπαθε…«ζημιά»

Ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης επικοινώνησε με γραπτά μηνύματα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά τον Νοέμβριο του 2021 γράφοντας:

SMS Θεόφιλου Λεονταρίδη, βουλευτή Σερρών σε Δημήτρη Μελά 21/09/2021

Λεονταρίδης: Δημήτρη Καλησπέρα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που σχεδίασες η Κ… από Αλιστράτη πρέπει να πληρωθεί τέλος αυτού του μήνα για το 2015 και τέλη Οκτωβρίου για το 2018 και μετά τα υπόλοιπα. Σε παρακαλώ πολύ περιμένουμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα γιατί έτσι συμφώνησε σε αυτούς που χρωστάει. Πάρε μου τηλέφωνο.

29/11/2021: SMS Θεόφιλου Λεονταρίδης και σε Δημήτρη Μελά

Λεονταρίδης: Δημήτρη καλησπέρα! Ακόμη δεν μπήκαν τα χρήματα του Γιάννη για τις επιδοτήσεις που είπαμε τον Νοέμβριο! Τι γίνεται; Πάμε 2,5 χρόνια και άλλα λέμε και άλλα γίνονται! Έχει χάσει την εμπιστοσύνη του απέναντί μου! Δες το σε παρακαλώ γιατί με τα λόγια δεν κάνουμε τίποτα! Τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και πάλι τα ίδια! Τόσα χρόνια ασχολούμαι γι’ αυτό το θέμα και αποτέλεσμα δεν υπάρχει! Έχω πάθει μεγάλη ζημιά από το ζήτημα αυτό. Στη συνεργασία που είχαμε τόσα χρόνια πλήρωσέ τον σε παρακαλώ!!!!!!!!

SMS 04/11/2021: SMS Θεόφιλος Λεονταρίδης και σε Δημήτρη Μελά

Καλησπέρα Δημήτρη. Σε παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάς το χρονοδιάγραμμα για το οποίο συμφωνήσαμε δεν τηρήθηκε και με εξέθεσες ανεπανόρθωτα. Λυπάμαι πολύ για όλα αυτά πάρε μου σε παρακαλώ τηλέφωνο γιατί η υπομονή εξαντλήθηκε.

Απάντηση Μελά σε Λεονταρίδη SMS: Θεόφιλε, εδώ κάτω γίνεται πόλεμος με την ΚΥΑ του υπουργού. Είμαι 15 ώρες ή στο γραφείο ή στο υπουργείο. Θα σε πάρω τηλ, να ξέρεις όμως πως έχω μιλήσει εγώ με τον άνθρωπο. Δεν εκτίθεσαι εσύ.

Πυροβολισμοί, απειλές και προειδοποιήσεις για… αυτοκτονία στις συνομιλίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σοκαριστικό είναι και το μήνυμα του έστειλε ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος με τον πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά.

«Ο κάτωθι Δ.Τ. περίμενε να λάβει επιδότηση 25.000€ και δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Είναι στα «κάγκελα» και απειλεί να με πυροβολήσει. Για το 2017 είχε κάνει ενοικιαστήριο από τον παππού του και ζήτησε τεχνική λύση. Ταυτοχρόνως, είχε ενταχθεί και στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Πέρασε διασταυρωτικούς ελέγχους το 2018 και 2019 χωρίς κανένα πρόβλημα και μπορεί να επανελεγχθεί ανά πάσα στιγμή. Το 2017, 2018, 2019 και 2020 πληρώθηκε κανονικά. Φέτος, τζίφος! Μηδέν! Πιθανώς έληξε η ιδιότητα του νέου αγρότη και το σύστημα τον πέρασε στους μη έχοντες βοσκότοπο. Είναι δυνατόν; Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας. Με εκτίμηση Χρ. Μπουκώρος».

Σε άλλο διάλογο μεταξύ τους αναφέρεται:

Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ: Ρε πρόεδρε θα αυτοκτονήσω πρόεδρε… Έχω στείλει εκεί πέρα για τον Τ. ένα πράγμα να το λύσουμε, εκείνο το παιδί που πέθανε ο παππούς του και δεν συνέχισε… Και μου λέει, θείε κλείνει το σύστημα σε πέντε μέρες τι θα κάνω;

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχει πέντε μέρες και δύο μέρες. Άκουσε να σου πω, αυτό το θέμα θα στο φτιάξω εγώ προσωπικά παρότι είναι παρέκκλιση. Ντάξει; Ασχέτως αν καίγεται το παιδί.

Ανάμεσα στα άτομα που αναφέρονται στην πρώτη δικογραφία είναι και η κ. Φωτεινή Αραμπατζή.

Φωτεινή Αραμπατζή: Έχω δυο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με εκείνον τον καημένο.

Δημήτρης Μελάς: Που είχαμε πει ότι θααα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι. Πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ;

Δημήτρης Μελάς: Εεε δεκαπέντε νομίζω ότι θα έχει βγει τέλη Σεπτέμβρη θα βγει. Τέλη Σεπτέμβρη.

Φωτεινή Αραμπατζή: Σίγουρα έτσι;

Δημήτρης Μελάς: Ναι ναι ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ήρθε κάποιος εεε από καραμανλικό στέλεχος.

Δημήτρης Μελάς: Ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Να μας πει στο γραφείο, βοηθήστε τον Γιώργο, θέλω να…

Δημήτρης Μελάς: Έλααα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι.

Δημήτρης Μελάς: Δεν έχω πάντως εδώ ενόχληση, από αλλού.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι, ε θα μου το έλεγες.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, γι’αυτό.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και γενικά, ότι έχεις ενόχληση θέλω να μου λες. Μη γίνει καμιά στραβή όμως.

Δημήτρης Μελάς: Όχι, όχι. Θα πληρωθούν.

Φωτεινή Αραμπατζή: Λοιπόν ένα αυτό και ένα δεύτερο. Εεε έχω τρία ΑΦΜ. Τα οποία τους κάνουν, ε σε ένα από τρία, γιατί είναι μαζί και οι τρεις, είναι μπαμπάς και παιδιά.

Δημήτρης Μελάς: Ναι, συστεγαζόμενοι; Ή δεν είναι κτηνοτρόφοι;

Φωτεινή Αραμπατζή: Κτηνοτρόφοι είναι. Δεν ξέρω εάν είναι συστεγαζόμενοι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι 21 Σεπτεμβρίου έχουν έλεγχο. Οι οποίοι είχαν και 07/10/20 έλεγχο. Τώρα σου στέλνω τα ΑΦΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’αυτό;

Δημήτρης Μελάς: Εεε, κοίταξε να μην ελεγχθεί άπαξ και του’χουνε βγάλει έλεγχο, είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, εαν του είναι χρήσιμο, να πάρει κάποια παράταση.

Φωτεινή Αραμπατζή: Του είναι, και επίσης, ε, να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα γίνεται;

Δημήτρης Μελάς: Ναι, ναι, γίνεται.

Σε άλλο διάλογο καταγράφεται:

Φωτεινή Αραμπατζή: Και για όλα φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τελικά.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ναι ναι. Ναι.

Φωτεινή Αραμπατζή: Π…ρες.

Φωτεινή Αραμπατζή: Έρχονται όλα.

Φωτεινή Αραμπατζή: Αχ.

Φωτεινή Αραμπατζή: Στο σημείο μηδέν. Ντάξει, αργοπορία φοβερή Φωτεινή και ντάξει, τρέχω εγώ να μαζέψω τα αμάζευτα. Όχι ότι ήταν λάθος. Αλλά το καθε τι, όταν δεν γίνεται στον χρόνο του και με τον τρόπο που πρέπει.

Φωτεινή Αραμπατζή: Και όταν δεν επεξηγηθεί πολιτικά.

Φωτεινή Αραμπατζή: Ακριβώς. Και με τον τρόπο που πρέπει.

Ο διάλογος που αφορά τον Γιάννη Κεφαλογιάννη

Ένα ακόμα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο είναι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. Ο διάλογος που αφορά τον διευθυντή του γραφείου του κ. Κεφαλογιάννη με τον Δημήτρη Μελά, τον πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αποκαλυπτικός.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Γιατί κι άλλος μου το είπε αυτό. Ότι αν μπορούμε να…

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ε ναι, αλλά άλλος σου το ‘πε, γι’ αυτό σου λέω τώρα όταν υπερβείς το κόκκινο μετά όλα τα βλέπεις μπλε. Βιάγκρα.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Βιάγκρα. Γι’ αυτό σου λέω και εγώ να ξέρω τι μπορώ να λέω και τι μπορούμε να θεραπεύσουμε.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτό. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση. Τα κάνουν όλα μια σαλάτα για να βγάλουν μια διαμαρτυρία.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Από τη μύγα ξύγκι, ναι.

Σε άλλο διάλογο καταγράφεται:

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Του χρόνου αν εφαρμόσει ο υπουργός αυτό που προαναγγέλλει τώρα, ότι πάμε στο τέλος της τεχνικής λύσης και ο καθένας το τα βοσκοτόπια του που έχει στην περιφέρειά του, δεν μπορώ να σου πω τι θα γίνει.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Ναι.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Αν γινόταν δηλαδή φέτος η Κρήτη θα ήταν 73% κάτω, καταλαβαίνεις τι λέω τώρα.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Μχ.

Και ο διάλογος συνεχίζει:

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Και γινόμαστε γραφικοί για να βοηθήσουμε τελικά το κόμμα που υποτίθεται δημιουργεί αυτά τα προβλήματα, εντάξει δε γίνεται δηλαδή είναι παραλογισμός είναι σουρεάλ η κατάσταση.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ναι είναι παραλογισμό, είναι όπως το περιγράφεις ακριβώς. Δηλαδή θέλεις εσύ και πήρες την απόφαση και θεωρείς ότι σαν Υπουργός θέλεις να κινηθείς σε μια κατεύθυνση κατεύθυνση απαρέγκλιτα; Οκέι αν και εγω ήμουν υπουργός, θα αποφάσιζα κάτι και θα το εδραίωνα, έτσι; Παίρνοντας εγώ μαζί μου σαν υπουργός τους άλλους, όποιος μπορεί, όποιος δεν μπορεί να πάει σπίτι του.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Μμ.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν μπορεί όμως να παίρνω εγώ μια απόφαση σαν υπουργός και να λέω υλοποιήστε την εσείς και να μην φαίνομαι και ‘γω;

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Ε, βέβαια.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ντάξει;

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Ε βέβαια έτσι ακριβώς.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν γίνεται αλλά οκέι. Ντάξει εγώ τιμώντας αυτά που είπες πριν εε θα το πάω μέχρι εκεί που πρέπει να πάει, από ‘κει και πέρα όλα αυτά που ακούγονται, όλα αυτά που λέγονται τώρα μιλάμε μεταξύ μας Γιάννη και τα ξέρεις.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Ναι.

O διάλογος του Μελά με τον «κύριο υπουργό»

Αποκαλυπτικοί είναι και οι διάλογοι του κ. Μελά με έναν υπουργό.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπουργέ μου δε σε έχω ξεχάσει.

Υπουργός: Δες το λίγο με έχουν πρήξει ρε.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Απλά ξέρεις τι γίνεται; Είναι μία ιδιάζουσα περίπτωση σε μία ιδιάζουσα κατάσταση που έχω εδώ και προσπαθώ να το χώσω.

Υπουργός: Για δες το να το να το λύσουμε εκεί πέρα αν μπορούμε να το είναι σημαντικό ρε για μένα αυτός. Να του πω κάτι.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ε μα γι’ αυτό το ψάχνω αλλιώς θα το είχα γράψει να μην πω που.

Υπουργός: Όκει Όκει εντάξει.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Χα χα. Εντάξει;

Υπουργός: Περιμένω ε;

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσπαθώ να το περάσω.

Υπουργός: έλα γεια είμαι εξωτερικό στη σύνοδο των υπουργών είμαι. Άντε φιλιά.

Ο δημοσιογράφος, τα 10.000 ευρώ και τα «λιβανιστήρια» στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αποκαλυπτικός είναι και ο διάλογος του κ. Μελά με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Κεφαλογιάννη που αφορά έναν δημοσιογράφο.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Και αυτός είχε λυσσάξει, το έλεγες σε κοινούς μας φίλους ρε παιδί μου.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντάξει; Εεε ότι τον αγνοούσα επιδεικτικά και αυτό τον τρέλαινε. Λοιπόν, δεν πήρα ένα τηλέφωνο γιατί γνωριζόμαστε 10 χρόνια, 15. Αυτός λοιπόν, αν αύριο το πρωί τον φώναζα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και του έλεγα ότι ξέρεις κάτι, σου βγάζω 10 χιλιάρικα ετήσιο. Εντάξει; Να γράφεις τέτοια, ότι θέλεις ξέρω γω βάλε καμιά να διαφήμιση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βάλε κανα τέτοιο, σου δίνω 10 χιλιάρικα γι’ αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Κάθε μέρα θα έγραφε ΟΠΕΚΕΠΕ που σκοτώνεται για τους αγρότες και έτσι κι αλλιώς.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Ναι.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κάτσω εγώ να σε αντί να συνδιαλλαγώ με αυτά τα άτομα και θα τους δείξω κιόλας ότι θέλω να τους έχω μαζί μου; Βρε δεν πάνε να γαμηθούνε;

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Όχι, και δεν και δεν σου διασφαλίζει και τίποτα κι αυτό να έκανες που λες.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Βέβαια, βέβαια.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Θα είχες πάνω από μήνα βιωσιμότητα.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ναι, ναι.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη: Δηλαδή θα το έκανε ένα μήνα και μετά πάλι θα σου έλεγε θέλω άλλα 10. Αφού έτσι πάει αυτό.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα τον κάνω εγώ μάγκα τον τυχάρπαστο τον τυχοδιώκτη που προσπαθεί να μείνει όρθιος; Δεν υπάρχει.

Οι απειλές για τον Βάρρα και το «δεν πάμε έτσι σε εκλογές»

Σε άλλο διάλογο ο κ. Μελάς μιλά με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Κεφαλογιάννη για τον Γρηγόρη Βάρρα, σύμβουλος σήμερα του Μαξίμου.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντάξει; Σήμερα μου είπε ο Κωστα… Στο άσχετο για άλλον λόγο μιλήσαμε, και μου λέει ξέρεις ήταν σήμερα ο Βάρρας εκεί, δεν ήρθε από εδώ πάνω, αλλά ξέρω ήταν κάπου κάτω και έψαχνε για καταγγελίες.

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη:Αν είναι δυνατόν.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια καταγγελία, κάτι τέτοιο. Εντάξει; Λοιπόν…

Ι.Τ. – διευθυντής γραφείου Κεφαλογιάννη:Θα του στείλω ομάδα κρούσης, δεν γίνεται διαφορετικά, δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας… Δεν θα περπατήσουμε την προεκλογική περίοδο έτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η άρση ασυλίας για όλους τους γαλάζιους βουλευτές που εμπλέκονται στην εισαγγελική έρευνα θα γίνει άρση ασυλίας ενώ το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ζητήσει και προανακριτική επιτροπή για τους δυο πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.