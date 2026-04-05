Πάσχα στην Ελλάδα

Σε κάθε γωνιά της χώρας, τα έθιμα αναβιώνουν με μοναδικό τρόπο. Από την Κέρκυρα μέχρι τη Χίο, και από την Τήνο και τη Ναύπακτο, στην Σύρο και την Λιβαδειά, οι επιλογές για ένα αξέχαστο Πάσχα είναι πολλές… και όλες μοναδικές.

Χίος

Ο ουρανός “φλέγεται” στην Χίο. Δύο ενορίες στήνουν έναν εντυπωσιακό “πόλεμο” με χιλιάδες αυτοσχέδιες ρουκέτες.

Κέρκυρα

Το “σπάσιμο” του κακού και την αναγέννηση συμβολίζουν οι μπότηδες στην Κέρκυρα που είναι το νησί, συνώνυμο του Πάσχα.

Σύρος

Οι επισκέπτες της Σύρου, θα ζήσουν την κατανυκτική ατμόσφαιρα στον κοινό Επιτάφιο Ορθοδόξων & Καθολικών με τις λιτανείες στα σοκάκια του νησιού να δίνουν μία ακόμα πιο μυσταγωγική εμπειρία.

Τήνος

Ιδιαίτερα έντονο θρησκευτικό στοιχείο υπάρχει στην Τήνο.

Το μεγάλο προσκύνημα των πιστών στην Παναγία, οι ατμοσφαιρικές λαμπαδηφορίες και τα τοπικά γλέντια θα κάνουν τους επισκέπτες να ζήσουν μία όμορφη εμπειρία στις πασχαλινές διακοπές.

Ναύπακτος

Στη Ναύπακτο οι επισκέπτες θα δουν την εντυπωσιακή συνάντηση των επιταφίων στο ενετικό λιμάνι αλλά και το κάψιμο του Ιούδα το βράδυ της Ανάστασης.

Λιβαδειά

Από το παραδοσιακό Πάσχα στην Λιβαδειά του 1965, στο Πάσχα της σύγχρονης Λιβαδειάς που εξακολουθεί να γιορτάζεται δίπλα στις πηγές της Κρύας με παραδοσιακό γλέντι με αρνί και μουσική.

Τελικά, ίσως αυτό που κάνει το Πάσχα στην Ελλάδα τόσο ξεχωριστό… δεν είναι μόνο τα έθιμα. Είναι οι άνθρωποι, οι στιγμές και οι αναμνήσεις που δημιουργούνται.