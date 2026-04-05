Λίβανος: Κυριακή των Βαΐων εν μέσω πολέμου

Εν μέσω πολέμου και ενώ το ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο συνεχίζεται, σήμερα Κυριακή των Βαΐων τελέστηκε σε κλίμα κατάνυξης η Θεία Λειτουργία στους ελληνορθόδοξους ναούς.

Στον ελληνορθόδοξο ναό του προφήτη Ηλία στο χωριό Ντέντε στο Βόρειο Λίβανο, οι πιστοί άναψαν ένα κερί και προσευχήθηκαν για ειρήνη.

Ο Ιμάντ Σαχέντ είναι ελληνορθόδοξος, σπούδασε στην Ελλάδα και είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο του Λιβάνου. Μιλάει στις «Εξελίξεις Τώρα» για το διαφορετικό Πάσχα που περνούν εν μέσω πολέμου οι ελληνορθόδοξοι του Λιβάνου.

«Το Πάσχα έγιναν τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Φοβόμαστε μην χτυπηθεί το αεροδρόμιο και το λιμάνι», ανέφερε ο καθηγητής πανεπιστήμιου, Ιμάντ Σαχέντ.

Ιερουσαλήμ: Μεγάλη Εβδομάδα στη σκιά του πολέμου

Στον ναό του Πανάγιου Τάφου, που βρίσκεται στη χριστιανική συνοικία της παλαιάς Ιερουσαλήμ, η λειτουργία για την Κυριακή των Βαΐων πραγματοποιήθηκε χωρίς πιστούς.

Οι κληρικοί, συνοδεία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων διέσχισαν τα σοκάκια στην Παλιά Πόλη των Ιεροσολύμων προτού εισέλθουν στο εσωτερικό του ναού για την τέλεση της θρησκευτικής τελετής που σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η λέσχη της ελληνικής κοινότητας στην Ιερουσαλήμ τέτοιες μέρες ήταν γεμάτη κόσμο τις προηγούμενες χρονιές.

Και αυτή είναι η παλιά πόλη. Οι εικόνες είναι πρωτόγνωρες και οι δρόμοι άδειοι καθώς εν μέσω πυραυλικών επιθέσεων επιτρέπονται οι συναθροίσεις μέχρι 50 ατόμων.

Φέτος αναμένεται η τελετή αφής του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο να τελεστεί σε περιορισμένη και συμβολική μορφή.