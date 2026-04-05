Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος έχασε την κόρη του στο δυστύχημα των Τεμπών, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για την αυριανή νέα συνεδρίαση της δίκης μετά από δύο διακοπές.

Απαντώντας στο εάν θα ξεκινήσει η δίκη είπε: «Θα συνεχιστεί η νομιμοποίηση των υπολοίπων υποστηριζόμενων στην κατηγορία, που δεν είναι και λίγοι και ουσιαστικά πιστεύω ότι θα λήξει η νομιμοποίηση στην αυριανή δικάσιμο. Ουσιαστικές εξελίξεις στη συνέχεια θα έχουμε μετά το Πάσχα.

Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι η απαίτηση όλων των συγγενών είναι η δίκη αυτή να είναι με παρόντες όλους μας και όχι με κάποιους, ούτε εμφανιζόμενους εκ περιτροπής, ούτε με αριθμούς προτεραιότητας.

Στα όσα διαδραματίστηκαν στο προηγούμενο διάστημα πριν τη δίκη απάντησε: «Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις, οι οποίες οφείλονται σε μια ανεπαρκή ανάκριση. Το έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών.

Συνεπώς, περιμένουμε να συμπληρωθούν αυτά κατά την εξέλιξη της συγκεκριμένης δίκης και από ότι καταλαβαίνω διαρκώς θα ανακύπτουν νέα στοιχεία και από τις περιφερειακές ή επιμέρους δίκες που έχουν ανοίξει είτε στη Λάρισα είτε στην Αθήνα. Συνεπώς, θέλω να πιστεύω ότι αρκετά στοιχεία θα συμπληρωθούν».

Ο κ. Ψαρόπουλος προχώρησε μάλιστα και σε μία αποκάλυψη «βόμβα» σχετικά με το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος.

«Μάλιστα μου δίνεται την ευκαιρία, να δηλώσω ότι από αυτή την πολύπλοκη επίσης και επεισοδιακή δίκη των χαμένων βίντεο, η οποία αναβλήθηκε, θα πρέπει να γνωρίζουν οι συγγενείς ότι όποιο κατασκευασμένο υλικό τελικά μας δόθηκε, προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν έχει μπει στη δικογραφία του μπαζώματος, που αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο.

Υπάρχει εκτεταμένο οπτικό υλικό, το οποίο δείχνει όλη την εξέλιξη του ξεμπαζώματος και του μπαζώματος.

Αυτό βρέθηκε στην κατοχή των διορισμένων πραγματογνωμόνων. Δεν μπήκε ποτέ στην δικογραφία του μπαζώματος, η οποία επίσης διεξήχθη από τον ίδιο ανακριτή.

»Το έχουμε πλέον, το έχουμε πλέον οι συγγενείς, οι οποίοι συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δίκη. Δεν είναι όλο. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν μας παραδόθηκε και ήταν η αιτία για όλη αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε.

Υπάρχουν εκτεταμένες φωτογραφίες. Αφορά ουσιαστικά οπτικό υλικό το οποίο τραβούσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας που πραγματοποίησε το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα.

Αυτό λοιπόν το υλικό, τρία χρόνια μετά, δεν υπάρχει στη δικογραφία του μπαζώματος, δεν υπάρχει στη δικογραφία του Τριαντόπουλου. Και κατά σύμπτωση η ανάκριση του κ. Τριαντόπουλου ολοκληρώθηκε στον Αρείου Πάγο πριν από ελάχιστες μέρες.

Αυτό το υλικό υπήρχε από τις 6 και 7 του μηνός Μαρτίου και τελικά εμείς μετά κόπων και βασάνων, μετά από τις διάφορες παλινωδίες που έγιναν στη συγκεκριμένη δίκη, μας χορηγήθηκε στις 4 Απριλίου, ένα μήνα μετά. Θα ήθελα να δω ποια θα είναι η αντίδραση της εισαγγελίας, του Αρείου Πάγου ή και των τοπικών εισαγγελικών αρχών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι μείζον ζήτημα».