Με άκρως ανοιξιάτικες συνθήκες και θερμοκρασίες που θυμίζουν Μάιο θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, από τη Μεγάλη Τετάρτη και κυρίως τη Μεγάλη Πέμπτη, ο καιρός θα παρουσιάσει ήπια αστάθεια, με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, ενώ προς το Πάσχα παραμένει μια ελαφρώς αβέβαιη αλλά με τοπική αστάθεια και χωρίς ακραία φαινόμενα εικόνα.

Καλοκαιρία και υψηλές θερμοκρασίες τη Μεγάλη Τρίτη

Τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, θα επικρατήσουν άκρως ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, οι οποίες περισσότερο θα παραπέμπουν σε σκηνικό Μαΐου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί.

Μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα νότια πελάγη θα ενισχυθούν τοπικά έως 5 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, με τοπικές ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο, φτάνοντας σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα το πρωί θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Μεγάλη Τετάρτη: Διατήρηση της άνοιξης με λίγες τοπικές βροχές

Τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, το ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο από τις μεσημβρινές ώρες και μετά θα κάνουν την εμφάνισή τους σε μερικές περιοχές τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες.

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, με πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος, όμως σταδιακά οι νεφώσεις θα αυξηθούν, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια και στις υπόλοιπες περιοχές, δίνοντας τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα για σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάνουν πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι, στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, η οποία θα είναι πιο αισθητή στα βορειοανατολικά. Συγκεκριμένα, θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στα βορειοανατολικά, τους 19 με 21 βαθμούς στα υπόλοιπα βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, διατηρούμενη σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Μεγάλη Πέμπτη: Αστάθεια και τοπικά φαινόμενα

Τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατά τόπους και κατά διαστήματα βροχές και πρόσκαιρες μπόρες.

Πιο συγκεκριμένα, σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Θεσσαλίας και των Σποράδων αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, δίνοντας τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, ιδιαίτερα μέσα στην ημέρα.

Κατά τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, περιοριζόμενα κυρίως στα βόρεια τμήματα.

Λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά, χωρίς όμως να παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 2 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, με τις τιμές να επανέρχονται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Μεγάλη Παρασκευή έως Κυριακή Πάσχα: Αβέβαιη αλλά ήπια εικόνα

Για το διάστημα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή του Πάσχα, τα προγνωστικά στοιχεία εμφανίζουν αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς τα μοντέλα δεν συγκλίνουν πλήρως.

Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι θα επικρατήσει σε αρκετές περιοχές γενικά άστατος καιρός, ιδιαίτερα το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, με πιθανότητα για τοπικές και πρόσκαιρες βροχές.

Δεν διαφαίνεται κάποια γενικευμένη κακοκαιρία, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται κατά βάση να είναι περιορισμένης έντασης και τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στα κανονικά επίπεδα, με μικρές κατά τόπους διακυμάνσεις.

Η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα, καθώς θα υπάρξουν νεότερα προγνωστικά δεδομένα.