Η Μεγάλη Εβδομάδα χαρακτηρίζεται από διαδοχικές εναλλαγές του καιρού, με την ήπια αστάθεια να κάνει αισθητή την παρουσία της από τη Μεγάλη Τετάρτη και να κορυφώνεται τη Μεγάλη Πέμπτη και ιδίως το Μεγάλο Σάββατο, φέρνοντας τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση από τα μέσα της εβδομάδας, επανερχόμενη σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με το Μεγάλο Σάββατο να είναι αισθητά πιο ψυχρό σε αρκετές περιοχές. Ωστόσο, βελτιωμένος καιρός και άνοδος της θερμοκρασίας αναμένονται την Κυριακή του Πάσχα, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες τόσο για υπαίθριες δραστηριότητες όσο και για το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία στο σύνολο της χώρας.

Μεγάλη Τετάρτη: Ανοιξιάτικος καιρός με τοπικές μπόρες το μεσημέρι

Τη Μεγάλη Τετάρτη θα διατηρηθεί το ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθεί ήπια αστάθεια σε αρκετές περιοχές.

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, δίνοντας πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά από τα βόρεια, με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, όπου θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, πιο αισθητή στα βορειοανατολικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 18-19°C στα βορειοανατολικά, τους 20-21°C στα υπόλοιπα βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 20-22°C και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 23-24°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, οι οποίες προς το βράδυ θα αυξηθούν, με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και στροφή σε βορειοανατολικούς 2-4 μποφόρ από το μεσημέρι.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Μεγάλη Πέμπτη: Ενίσχυση της αστάθειας και πτώση θερμοκρασίας

Τη Μεγάλη Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένη αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη τις θερμές ώρες της ημέρας.

Παράλληλα, θα σημειωθούν λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα τοπικά έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, επανερχόμενη σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με πιο αισθητή την πτώση στα ανατολικά και βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12-14°C, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16-19°C, ενώ τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20-21°C.

Μεγάλη Παρασκευή: Τοπικές βροχές στα ανατολικά και βελτίωση από το απόγευμα

Τη Μεγάλη Παρασκευή θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχέςκυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, έως και αργά το απόγευμα.

Στο βόρειο Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια.

Παράλληλα, θα σημειωθούν λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ, ενώ από τα δυτικά θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Μεγάλο Σάββατο – Κυριακή του Πάσχα: Τοπικές βροχές, ενίσχυση ανέμων και βελτίωση ανήμερα του Πάσχα

Με βάση τα τελευταία και ανανεωμένα προγνωστικά στοιχεία, το Μεγάλο Σάββατο θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι περισσότερα στα κεντρικά και βόρεια, ενώ βαθμιαία από το απόγευμα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 4 με 6 μποφόρ, τοπικά έως και 7 μποφόρ, και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια, χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις υπόλοιπες περιοχές.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν κατά τόπους το πρωί σε Αιγαίο και Κρήτη. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, πνέοντας 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο σε σχέση με το Μεγάλο Σάββατο.