Ένα πειραματικό εμβόλιο κατά του καρκίνου του ήπατος, που αναπτύχθηκε στο Κέντρο Καρκίνου Kimmel του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, παρουσιάζει ενθαρρυντικά πρώιμα αποτελέσματα σε κλινική δοκιμή φάσης Ι για μια σπάνια μορφή της νόσου, η οποία πλήττει κυρίως παιδιά και νεαρούς ενήλικες.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Johns Hopkins και του Παιδιατρικού Νοσοκομείου St. Jude, υποστηρίχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ και το Fibrolamellar Cancer Foundation. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Nature Medicine».

Από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022, εντάχθηκαν στη δοκιμή 16 ασθενείς ηλικίας από 12 ετών και άνω, όλοι με ινοπεταλιώδες καρκίνωμα (FLC) που δεν μπορούσε να αφαιρεθεί χειρουργικά. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 23 έτη. Δώδεκα από αυτούς ολοκλήρωσαν τη θεραπεία και αξιολογήθηκαν πλήρως.

Η μελέτη περιλάμβανε δύο στάδια: μια αρχική φάση διάρκειας δέκα εβδομάδων και μια φάση συντήρησης έως δύο ετών. Στην αρχική περίοδο, οι ασθενείς λάμβαναν ενέσεις του εμβολίου εβδομαδιαίως για έναν μήνα και στη συνέχεια κάθε τρεις εβδομάδες. Κατά τη φάση συντήρησης, η χορήγηση γινόταν ανά οκτώ εβδομάδες για έως έναν χρόνο.

Παράλληλα, οι ασθενείς λάμβαναν ενδοφλέβια ανοσοθεραπευτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται και σε άλλες μορφές καρκίνου του ήπατος, με στόχο την ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης. Το εμβόλιο αποδείχθηκε γενικά καλά ανεκτό, με τις πιο συχνές παρενέργειες να είναι ήπιες αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, πονοκέφαλοι και κόπωση.

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα και προοπτικές

Σύμφωνα με τη μελέτη, εννέα ασθενείς (75%) εμφάνισαν έλεγχο της νόσου, παρουσιάζοντας σταθερή κατάσταση ή μετρήσιμες ανοσολογικές αποκρίσεις. Τρεις ασθενείς (25%) είχαν σημαντική ανταπόκριση και θεωρούνται πλέον απαλλαγμένοι από καρκίνο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ένα 13χρονο παιδί που πέτυχε σχεδόν πλήρη ύφεση και συνέχισε την ανοσοθεραπεία για δύο χρόνια.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν προηγουμένως λάβει χημειοθεραπεία χωρίς αποτέλεσμα. Σε έναν ασθενή, ο συνδυασμός εμβολίου και ανοσοθεραπείας επέτρεψε την επιτυχή χειρουργική αφαίρεση του όγκου, προσφέροντας μια νέα θεραπευτική ελπίδα.

«Ήταν ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα. Το να βλέπουμε ασθενείς να πετυχαίνουν τόσο βαθιές και διαρκείς ανταποκρίσεις και να φτάνουν σε σημαντικά ορόσημα στη ζωή τους ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό», δήλωσε ο Μαρκ Γιάρτσοαν (Mark Yarchoan), αναπληρωτής καθηγητής Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Johns Hopkins.

Το FLC αποτελεί μια σπάνια μορφή καρκίνου του ήπατος που πλήττει περίπου 500 άτομα ετησίως στις ΗΠΑ, συνήθως υγιείς εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Δεν υπάρχουν εγκεκριμένες από τον FDA θεραπείες, ενώ η πρόγνωση παραμένει δυσμενής για όσους δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργείο.

Τέλος, οι ερευνητές του Johns Hopkins σχεδιάζουν ήδη τη διεξαγωγή μιας μεγαλύτερης κλινικής δοκιμής, με στόχο να επιβεβαιωθούν τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα και να προχωρήσει η ανάπτυξη του εμβολίου.