Ένας νέος τερμίτης που ανακαλύφθηκε στα πυκνά δάση της Νότιας Αμερικής εντυπωσίασε τους επιστήμονες με την ασυνήθιστη μορφολογία του, που θυμίζει φάλαινα. Το μικροσκοπικό αυτό είδος, το οποίο ανήκει στο γένος Cryptotermes, διαθέτει επιμήκες κεφάλι και σιαγώνες σχεδόν κρυμμένες μέσα στη χαρακτηριστική δομή του, γεγονός που το καθιστά μοναδικό ανάμεσα στους γνωστούς τερμίτες.

Η εικόνα του εντόμου παρέπεμψε τους ερευνητές στον φυσητήρα του μυθιστορήματος του Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπι Ντικ», εμπνέοντας και την ονομασία του: Cryptotermes mobydicki. Η ομοιότητα με τη φάλαινα είναι τόσο έντονη, ώστε η πλάγια όψη του κεφαλιού του τερμίτη θυμίζει τη χαρακτηριστική μορφή του θαλάσσιου θηλαστικού.

Σύμφωνα με το SciTechDaily, το δείγμα ήταν τόσο διαφορετικό μορφολογικά που η ερευνητική ομάδα αρχικά υπέθεσε πως μπορεί να ανήκει σε εντελώς νέο γένος. Η μετωπική προεξοχή και το επιμηκυμένο σχήμα του κεφαλιού παραπέμπουν ευθέως στον φυσητήρα, ενώ ακόμη και η θέση της οφθαλμικής περιοχής αντιστοιχεί εντυπωσιακά με την υποδοχή της κεραίας του εντόμου.

Η ανακάλυψη προσθέτει ένα ακόμη είδος στη νοτιοαμερικανική ομάδα των Cryptotermes, ανεβάζοντας τον αριθμό τους στα 16. Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι το Cryptotermes mobydicki συνδέεται στενά με συγγενικά είδη που έχουν εντοπιστεί στην Κολομβία, το Τρινιντάντ και τη Δομινικανή Δημοκρατία, προσφέροντας νέα στοιχεία για την εξελικτική πορεία του γένους.

Η αποικία εντοπίστηκε σε νεκρό, αλλά όρθιο δέντρο, περίπου οκτώ μέτρα πάνω από το έδαφος του δάσους. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει πόσο περιορισμένη παραμένει η γνώση για τη βιοποικιλότητα των τροπικών οικοσυστημάτων, όπου η επιστήμη εξακολουθεί να ανακαλύπτει απρόσμενα είδη ακόμη και σε καλά μελετημένες ομάδες οργανισμών.

3.000 είδη τερμιτών παγκοσμίως

Για τους ερευνητές, η ταυτοποίηση του νέου είδους αποτελεί υπενθύμιση ότι ένας τεράστιος αριθμός οργανισμών στη Γη παραμένει άγνωστος. Κάθε νέα ανακάλυψη συμβάλλει στην κατανόηση της εξέλιξης και της ποικιλίας της ζωής, ιδιαίτερα σε ομάδες όπως οι τερμίτες, που αριθμούν περίπου 3.000 είδη παγκοσμίως.

Η ανακάλυψη έχει και πρακτική σημασία, καθώς το νέο είδος ξυλοφάγου τερμίτη δεν θεωρείται απειλή για κατοικίες ή εμπορικές δραστηριότητες. Σε αντίθεση με άλλα επεκτατικά είδη που προκαλούν ζημιές στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, το Cryptotermes mobydicki φαίνεται να ζει αποκλειστικά στο φυσικό του περιβάλλον, βαθιά μέσα στα τροπικά δάση.