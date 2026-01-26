Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε προειδοποίηση για την ασφάλεια τροφίμων, έπειτα από τον εντοπισμό αυξημένων επιπέδων εντομοκτόνου σε παρτίδες νεκταρινιών που κυκλοφόρησαν στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ αυτών και στην Ισπανία, σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo. Η ειδοποίηση εκδόθηκε μέσω του Συστήματος Ταχείας Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF), που χρησιμοποιείται για την άμεση κοινοποίηση κινδύνων σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές, οι έλεγχοι αποκάλυψαν την παρουσία του εντομοκτόνου acetamiprid – ουσία που ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών – σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν και το acetamiprid επιτρέπεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η υπέρβαση των ορίων θεωρείται χημικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Η ειδοποίηση χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρού κινδύνου», καθώς η επαναλαμβανόμενη κατανάλωση φρούτων με αυξημένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό, ιδίως σε παιδιά και άτομα με ευαισθησία. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές προχώρησαν στην άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από τα δίκτυα διανομής και πώλησης.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι έλεγχοι σε παρόμοια εισαγόμενα προϊόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κυκλοφορία μη συμμορφούμενων φρούτων στην αγορά.

Ο ρόλος του συστήματος RASFF και οι οδηγίες προς τους καταναλωτές

Το RASFF αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρώπη, επιτρέποντας την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να αποτραπεί η διάθεση επικίνδυνων προϊόντων. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά την προέλευση και την επισήμανση των φρούτων που αγοράζουν.

Επιπλέον, προτρέπουν το κοινό να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις για πιθανές ενημερώσεις σχετικά με συγκεκριμένους κωδικούς ή παρτίδες προϊόντων που ενδέχεται να επηρεάζονται.

Αυξημένη επιτήρηση στις εισαγωγές φρούτων

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων στα εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά. Σημαντικό ποσοστό των διατροφικών ειδοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, τόσο στους συνοριακούς ελέγχους όσο και στην εσωτερική αγορά.