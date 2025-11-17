Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως γύρω από την τραγωδία στο Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, όπου η μητέρα Τσιγκντέμ Μπετζέκ και τα δύο παιδιά της έχασαν τη ζωή τους.

Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου είχε πρόσφατα ψεκαστεί με εντομοκτόνο για καταπολέμηση κοριών και κατσαρίδων, το οποίο περιείχε την ουσία «φωσφίδιο αλουμινίου». Υποψίες υπάρχουν ότι η ουσία εισχώρησε μέσω αεραγωγού στο μπάνιο και τελικά στο δωμάτιο όπου διέμενε η οικογένεια, προκαλώντας πιθανή δηλητηρίαση.

Η οικογένεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα αδιαθεσίας, ενώ ο πατέρας, Σερβέτ Μπετζέκ, παραμένει διασωληνωμένος και χωρίς τις αισθήσεις του, με τη θεραπεία του να τροποποιείται με βάση την πιθανή έκθεση σε φωσφίδιο αλουμινίου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, 11 άτομα έχουν συλληφθεί. Τέσσερις από αυτούς οδηγήθηκαν στην εισαγγελία — ζαχαροπλάστης, πωλητής μυδιών, πωλητής κοκορετσιού και εργαζόμενος σε καφέ — ενώ οι υπόλοιποι επτά, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, υπάλληλοι του και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας απεντόμωσης, παραμένουν υπό κράτηση και ανακρίνονται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Δημοσιοποιήθηκαν επίσης πλάνα από κάμερα ασφαλείας που δείχνουν την οικογένεια να επιστρέφει στο ξενοδοχείο με ταξί μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας την επανεισήχθησή τους στο δωμάτιο όπου φαίνεται να εκτέθηκαν στο εντομοκτόνο.

Το «φωσφίδιο αλουμινίου» δεν διαθέτει αντίδοτο και χρησιμοποιείται κυρίως για καταπολέμηση κοριών και κατσαρίδων. Το δηλητήριο θεωρείται εξαιρετικά ισχυρό και μπορεί να προκαλέσει θάνατο αν εισπνευθεί σε μεγάλη ποσότητα. Στην έρευνα προέκυψε ότι ο εργαζόμενος της εταιρείας απεντόμωσης δεν διέθετε πιστοποιητικό για τη χρήση της ουσίας.

Σημειώνεται ότι παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί πριν δύο χρόνια στην Άγκυρα, όπου η χρήση του ίδιου εντομοκτόνου σε πολυκατοικία οδήγησε στον θάνατο δύο ατόμων και στη δηλητηρίαση 13 ακόμα, αφού αρχικά είχαν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.