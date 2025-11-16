Η Κωνσταντινούπολη ετοιμάζεται να υποδεχτεί δύο ξεχωριστούς Ροδίους καλλιτέχνες , τον φωτογράφο Νίκο Κασέρη και τον διεθνούς φήμης βαρύτονο Δημήτρη Τηλιακό. Μετά από πρόσκληση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας, ο Νίκος Κασέρης παρουσιάζει την έκθεσή του «Ρέον Φως – Γένεσις» στο ιστορικό Σισμανόγλειο Μέγαρο, έναν από τους σημαντικότερους χώρους πολιτισμού του Ελληνισμού. Η έκθεση θα ανοίξει τις πύλες της την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025.

Η ενότητα «Γένεσις» επικεντρώνεται στο περιβάλλον, στέλνοντας ένα διπλό μήνυμα: την ειρήνη και τη φιλία των λαών, αλλά και την ανάγκη προστασίας της φύσης, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης να εμπνέει και να ευαισθητοποιεί.

Τα εγκαίνια θα πλαισιωθούν από ένα μουσικό ρεσιτάλ, όπου ο διεθνώς καταξιωμένος Ρόδιος βαρύτονος Δημήτρης Τηλιακός, ο πιανίστας Δημήτρης Γιάκας και ο ίδιος ο φωτογράφος θα δημιουργήσουν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της για τον ελληνικό πολιτισμό και τη διεθνή του παρουσία.

Ο Νίκος Κασέρης, γεννήθηκε στην Διμυλιά της Ρόδου και ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία από το 1980. Με τα φωτογραφικά του λευκώματα και τις εκθέσεις του έχει αποτυπώσει με μοναδικό τρόπο την ομορφιά, την ιστορία και την παράδοση της Ρόδου, των Δωδεκανήσων και της Θράκης, αναδεικνύοντας την ελληνική ταυτότητα μέσα από έναν πρωτότυπο και αισθαντικό φακό.

Ο Δημήτρης Τηλιακός, επίσης Ρόδιος, έχει εμφανιστεί στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου — από το Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης και τη Royal Opera House του Λονδίνου, έως την Opéra National de Paris και το Teatro Real της Μαδρίτης. Οι ερμηνείες του σε έργα Verdi, Mozart και Schubert τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους κορυφαίους βαρύτονους της γενιάς του.

Στο πιάνο συνοδεύει ο σπουδαίος Δημήτρης Γιάκας, ο οποίος από το 1982 έως το 1991 εργάστηκε ως πιανίστας και μουσικός εκγυμναστής στην Όπερα του Παρισιού και στην Όπερα της Λυών, κατόπιν προσκλήσεως του Κεντ Ναγκάνο. Παράλληλα, έχει εμφανιστεί σε πολλές πόλεις και φεστιβάλ της Γαλλίας, ενώ στην Ελλάδα συνεργάζεται σταθερά με τους σημαντικότερους λυρικούς καλλιτέχνες.

INFO

Νίκος Κασέρης, «Ρέον Φως – Γένεσις» . Από τις 19 Νοεμβρίου στις 19:30 – 30 Νοεμβρίου 2025, Σισμανόγλειο Μέγαρο, Ιστικλάλ 60, Beyoğlu, Κωνσταντινούπολη. Είσοδος: Ελεύθερη (με κράτηση θέσης). Μουσικό ρεσιτάλ: Δημήτρης Τηλιακός (βαρύτονος), Δημήτρης Γιάκας (πιάνο)

Τηλ. +90 212 393 82 00

email: grgencon.istanbul@mfa.gr