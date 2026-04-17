Το διαδίκτυο στη Νότια Κορέα πλημμύρισε από ενθουσιασμό, καθώς ένας δίχρονος λύκος που είχε δραπετεύσει από ζωολογικό κήπο συνελήφθη με ασφάλεια, ύστερα από μια εννιαήμερη αναζήτηση που είχε καθηλώσει τη χώρα και έκανε το ζώο εθνικό σύμβολο.

Ο αρσενικός λύκος, ονόματι Neukgu, κατάφερε στις 8 Απριλίου να σκάψει έξοδο από τον χώρο του στον ζωολογικό κήπο O-World στην πόλη Ντετζόν. Οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων εξέφρασαν ανησυχίες για το αν θα μπορούσε να επιβιώσει εκτός αιχμαλωσίας, αλλά και φόβους ότι θα μπορούσε να σκοτωθεί κατά τη σύλληψη, όπως είχε συμβεί με ένα πούμα που είχε αποδράσει από τον ίδιο ζωολογικό κήπο το 2018.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη ανησυχία σε εθνικό επίπεδο, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Lee Jae Myung, να προβεί σε δήλωση. Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε το κοινό ότι η αστυνομία, η πυροσβεστική και ο στρατός κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να συλλάβουν τον λύκο ζωντανό.

Στις αρχές της εβδομάδας, οι αρχές είχαν εντοπίσει τον Neukgu σε βουνό κοντά στον ζωολογικό κήπο, ωστόσο ο λύκος κατάφερε να ξεφύγει από τον κλοιό των διασωστών. Ένας οδηγός τον εντόπισε αργότερα και ανάρτησε βίντεο που τον έδειχνε να περπατά σε σκοτεινό ορεινό δρόμο, φωτισμένο μόνο από τα φώτα του αυτοκινήτου.

Η επιχείρηση εντοπισμού και η διάσωση

Ο Neukgu εντοπίστηκε τελικά και αναισθητοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε λόφο κοντά σε αυτοκινητόδρομο, ύστερα από πολύωρη επιχείρηση με τη συμμετοχή drones, αστυνομικών, διασωστών και κτηνιάτρων, σύμφωνα με αξιωματούχους της πόλης και του ζωολογικού κήπου. Μεταφέρθηκε πίσω στο O-World, όπου οι κτηνίατροι αφαίρεσαν με ενδοσκόπιο ένα αγκίστρι από το στομάχι του, διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχαν άλλες σοβαρές βλάβες.

Οι αρχές της Ντετζόν δημοσίευσαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαίνονταν οι διασώστες να ανασύρουν τον λύκο από χαντάκι και να τον τοποθετούν σε ειδικό φορέα, ενώ ακολούθησαν εξετάσεις στο κτηνιατρείο του ζωολογικού κήπου.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από μηνύματα χαράς, με χρήστες να γράφουν «καλώς επέστρεψες» και «Neukgu, είναι επικίνδυνα έξω από το σπίτι». Ο δήμαρχος της Ντετζόν, Lee Jang-woo, εξέφρασε μέσω Facebook τη «βαθύτερη ευγνωμοσύνη» του προς τους πολίτες της πόλης και ολόκληρης της χώρας για τη στήριξή τους στην ασφαλή επιστροφή του ζώου.

Η ιστορία του Neukgu και οι επόμενες κινήσεις

Ο Neukgu γεννήθηκε το 2024 στον ζωολογικό κήπο και είναι τρίτης γενιάς απόγονος λύκων που μεταφέρθηκαν από τη Ρωσία το 2008, στο πλαίσιο προγράμματος επανεισαγωγής λύκων παρόμοιων με εκείνους που ζούσαν στην Κορέα πριν εξαφανιστούν τη δεκαετία του 1960.

Ο διευθυντής του O-World, Lee Kwan Jong, δήλωσε ότι ο Neukgu θα παραμείνει προσωρινά σε απομονωμένο χώρο, ώστε να αναρρώσει πλήρως και να σταθεροποιηθεί. Ο ίδιος τόνισε ότι ο ζωολογικός κήπος –που έχει δεχθεί επικρίσεις λόγω αλλεπάλληλων αποδράσεων ζώων– παραμένει κλειστός και δεν έχει ακόμη αποφασιστεί πότε θα ξανανοίξει.

Σύμφωνα με τον Lee Kwan Jong, ο ζωολογικός κήπος επανεξετάζει τα μέτρα ασφαλείας του, δίνοντας προτεραιότητα στην αποκατάσταση του Neukgu. Ο λύκος αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες μόλις ο κήπος επαναλειτουργήσει.