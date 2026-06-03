Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Frontier Airlines την Κυριακή (1/6), όταν ένας επιβάτης προκάλεσε πανικό προσπαθώντας να ανοίξει την έξοδο κινδύνου και να επιτεθεί σε αεροσυνοδό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η πτήση από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο προς το αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μαϊάμι λόγω «ενόχλησης επιβατών».

A Frontier Airlines flight from San Juan, Puerto Rico, to Chicago O’Hare International Airport Sunday was diverted to Miami when a passenger tried to open the door mid-flight and then attempted to get into the pilot’s cabin. https://t.co/VX5J8YDtb5 pic.twitter.com/VVTET5LSWD — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) June 2, 2026

Μετά την προσγείωση, η αστυνομία συνέλαβε έναν 51χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε αεροσυνοδό επιχειρώντας να την πνίξει, προσπάθησε να ανοίξει πόρτα εξόδου, να εισβάλει στο πιλοτήριο και να ουρήσει στο πάτωμα της τουαλέτας, σύμφωνα με το CBS News.

Η Frontier Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «οι αρχές επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος στο Μαϊάμι και απομάκρυναν τον επιβάτη, ενώ η πτήση συνέχισε προς το Σικάγο λίγες ώρες αργότερα».

Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα

Μάρτυρες δήλωσαν ότι ο επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει τις πόρτες εξόδου εν πτήσει, λέγοντας πως ήθελε να κατέβει από το αεροπλάνο. Οι αεροσυνοδοί τον προέτρεψαν να καθίσει, όμως εκείνος κινήθηκε προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, επιχειρώντας να μπει στο πιλοτήριο.

Το πλήρωμα προσπάθησε επανειλημμένα να τον συγκρατήσει και τελικά τον μετέφερε σε άλλη θέση. Μια αεροσυνοδός εκτός υπηρεσίας προσφέρθηκε να καθίσει κοντά του για λόγους ασφαλείας.

Όταν η αεροσυνοδός σηκώθηκε για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, ο άνδρας σύμφωνα με την αστυνομία προσπάθησε να αρπάξει την τσάντα της. Όταν του ζητήθηκε να απομακρυνθεί, της επιτέθηκε επιχειρώντας να την πνίξει, μέχρι που άλλοι επιβάτες επενέβησαν για να τον συγκρατήσουν.

Τελικά, ένας πρώην επαγγελματίας μαχητής MMA από το Σικάγο κατάφερε να τον ακινητοποιήσει, επιτρέποντας στο πλήρωμα να αποκαταστήσει την τάξη στην καμπίνα.