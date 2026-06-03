Νεκρή σε ξενοδοχείο του Σάο Πάολο βρέθηκε η Αμερικανίδα influencer του χώρου της τέχνης, Χίλντε Λιν Χέλφενσταϊν (Hilde Lynn Helphenstein), γνωστή στο διαδίκτυο ως η «Gossip Girl της τέχνης». Λίγες ώρες πριν τον θάνατό της, είχε καταγγελθεί ότι κυκλοφορούσε γυμνή στο λόμπι του ξενοδοχείου, ενώ είχε αναρτήσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο δυσκολευόταν να αρθρώσει καθαρά τα λόγια της.

Η 40χρονη από την Καλιφόρνια εντοπίστηκε νεκρή την Κυριακή στο δωμάτιό της στο πολυτελές ξενοδοχείο Rosewood São Paulo. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χώρο βρέθηκαν μπουκάλια αλκοόλ και χάπια. Η influencer είχε ταξιδέψει στη Βραζιλία με σκοπό να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση.

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Όπως αναφέρει η βραζιλιάνικη εφημερίδα Globo, υπήρξαν μαρτυρίες ότι το προηγούμενο βράδυ η Χέλφενσταϊν κυκλοφορούσε γυμνή σε κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Το ίδιο βράδυ, δημοσίευσε ένα ασυνήθιστο βίντεο στους περίπου 150.000 ακολούθους της στο Instagram. Σε αυτό, μιλούσε με δυσκολία και έκανε αποσπασματικές αναφορές, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει να «αφήσουν την πλούσια γυναίκα που κρύβουν μέσα τους να πετάξει». Φαινόταν να βρίσκεται σε πολυσύχναστο μπαρ ή εστιατόριο.

Την επόμενη ημέρα, η Χέλφενσταϊν βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιό της. Η αστυνομία εντόπισε δίπλα της ένα άδειο μπουκάλι βότκας, ένα σπασμένο ποτήρι και άγνωστα χάπια. Ένας άνδρας που συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός της ειδοποίησε το προσωπικό του ξενοδοχείου όταν δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της.

Η ζωή και το έργο της

Η Χέλφενσταϊν, καταγόμενη από το Όκλαντ της Καλιφόρνια, βρισκόταν στη Βραζιλία περίπου τρεις εβδομάδες. Οι αρχές έχουν καταγράψει την υπόθεση ως ύποπτο θάνατο και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πριν αποκτήσει φήμη στα κοινωνικά δίκτυα, είχε εργαστεί σε γκαλερί τέχνης στη Νέα Υόρκη και αργότερα ίδρυσε τη δική της γκαλερί στο Λος Άντζελες. Μέσα από τον σατιρικό της χαρακτήρα «Jerry Gogosian», ασκούσε κριτική στον κόσμο της τέχνης, τον οποίο θεωρούσε υπερβολικά συνδεδεμένο με το χρήμα, το κύρος και την εξουσία.

Σε συνέντευξή της το 2025 είχε δηλώσει ότι η συνεχής έκθεσή της στα κοινωνικά δίκτυα της είχε προκαλέσει έντονη συναισθηματική εξουθένωση, γεγονός που την οδήγησε να απέχει από αυτά για 51 ημέρες.

Σε ανακοίνωσή του, το ξενοδοχείο Rosewood São Paulo επιβεβαίωσε ότι η Χίλντε Αν Λιν βρέθηκε νεκρή και τόνισε πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, παρέχοντας κάθε απαιτούμενη πληροφορία στο πλαίσιο της έρευνας.