Σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας 39χρονος, ο οποίος προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και επέδειξε επιθετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια. Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο κατηγορούμενος – υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου με καταγωγή από το Πακιστάν – φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ωστόσο, ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε την παραδοχή αυτή, υποστηρίζοντας μέσω διερμηνέα ότι δεν ήταν μεθυσμένος, αλλά απλώς «μιλούσε δυνατά». Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κυβερνήτης του αεροσκάφους προχώρησε στην αναγκαστική προσγείωση αργά το βράδυ της Τρίτης, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε ο επιβάτης.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης ανέβηκαν στο αεροσκάφος και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα και το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πορεία του προς τον τελικό προορισμό του.