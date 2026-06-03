Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, ύστερα από επεισόδιο που προκάλεσε μεθυσμένος επιβάτης κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της «Επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών», της «Παράβασης εντολών Κυβερνήτη» και της «Διασάλευσης της τάξης».

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης κατά τη διάρκεια της πτήσης του δρομολογίου Μάντσεστερ – Αττάλεια. Ο επιβάτης προκάλεσε φασαρία και επέδειξε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στο πλήρωμα και τους συνεπιβάτες του.

Λόγω της αναστάτωσης, ο κυβερνήτης αποφάσισε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου ο άνδρας συνελήφθη από τις αρχές.