Το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο μέλος της ομάδας επικοινωνίας της διαπραγματευτικής αποστολής της Τεχεράνης, μετέδωσε ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αποτυχία της πρώτης φάσης των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ αποδίδεται στην άρνηση του Ιράν να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις που θα αφορούσαν το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Παράλληλα, το Fars, επικαλούμενο τον Σαΐντ Ατζαρλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της ιρανικής διαπραγματευτικής αποστολής, ανέφερε ότι εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, αυτή θα εφαρμοστεί μέσω ενός μηχανισμού τεσσάρων φάσεων.

Οι τέσσερις φάσεις της προτεινόμενης συμφωνίας

Η πρώτη φάση προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη παύση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης».

Η δεύτερη φάση επικεντρώνεται σε πρακτικά ζητήματα, όπως τα Στενά του Ορμούζ, την άρση αποκλεισμών, την κατάργηση των πετρελαϊκών κυρώσεων και την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Η τρίτη φάση αφορά ευρύτερα θέματα κυρώσεων και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η τέταρτη και τελευταία φάση προβλέπει τη δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης, η οποία θα εποπτεύει την εφαρμογή της συμφωνίας και τη συμμόρφωση όλων των πλευρών με τους όρους της.

Το πρακτορείο Fars καταλήγει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, τονίζοντας πως η Τεχεράνη δεν προτίθεται να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα περιλαμβάνει τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.