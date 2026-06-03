Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) στη λεωφόρο Κηφισού, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στο ύψος της Αττικής Οδού.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση και δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

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