Η Εθνική Νέων (U19) δεν κατάφερε να συνδυάσει με θετικό αποτέλεσμα την πρεμιέρα της στα προκριματικά του Euro 2027, γνωρίζοντας την ήττα με 0-1 από τη Σερβία στην Τούμπα, για την πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου της League A.

Το σύνολο της Ελλάδας βρέθηκε πολύ κοντά στο να αποσπάσει έναν πολύτιμο βαθμό, όμως οι Σέρβοι «χτύπησαν» στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο τέταρτο λεπτό του επιπλέον χρόνου, παίρνοντας τη νίκη σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Στο άλλο ματς του ομίλου νωρίτερτα Πορτογαλία και Καζκαστάν αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1.

Εξέλιξη αγώνα

Οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν πιο δραστήριοι στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας τον έλεγχο της κυκλοφορίας της μπάλας και περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες, χωρίς όμως να καταφέρουν να διασπάσουν την ελληνική άμυνα. Η «γαλανόλευκη» περιορίστηκε κυρίως σε παθητικό ρόλο, αναζητώντας χώρους στην αντεπίθεση.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η εικόνα του αγώνα άλλαξε αισθητά. Η ελληνική ομάδα ανέβασε την έντασή της, κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ. Ο Σιδηρόπουλος αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών, απειλώντας τόσο στις αρχές της επανάληψης όσο και λίγο πριν το φινάλε με εκτέλεση φάουλ.

Ενώ όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι οδηγείται στη λευκή ισοπαλία, η Σερβία αρχικά προειδοποίησε με δοκάρι στο 90+2′ και τελικά βρήκε το γκολ της νίκης λίγο αργότερα. Ο Μίλγουντ Ρις εκμεταλλεύτηκε κενό στην ελληνική αμυντική λειτουργία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Πλέον, η Εθνική Νέων καλείται να αφήσει πίσω της την απογοήτευση της πρεμιέρας και να αναζητήσει βαθμούς στα επόμενα δύο παιχνίδια του ομίλου απέναντι στην Πορτογαλία και το Καζακστάν, που θα διεξαχθούν επίσης στην Τούμπα.

Ελλάδα Κ19 (Βασίλης Παπαδάκης): Σταμέλλος, Κυριαζίδης (70′ Βενέτης), Καινουργιάκης, Αβραμούλης, Βύντρα, Γκιόκα, Θεοχάρης (58′ Κάπελλας), Μπέρδος, Τουρσουνίδης (58′ Ιωάννου), Αρετής (80′ Σιτμαλίδης), Σιδηρόπουλος (70′ Τσιόκος)

Σερβία Κ19 (Σλάντγιαν Νίκολιτς): Πέτριτς, Μπάουτσαλ, Μιλάνοβιτς, Μιλοβάνοβιτς (59′ Ίλιτς), Όστογιτς (79′ Μίλετιτς), Σάριτς (79′ Ρις), Σούμποτιτς(67′ Τόμοβιτς), Ιβάνοβιτς, Ράντοβιτς (67′ Τζοκάνοβιτς), Πάποβιτς, Τζούρκοβιτς