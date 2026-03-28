Η Εθνική Νέων Ελλάδας ηττήθηκε με 0-1 από τη Γερμανία στη δεύτερη αγωνιστική της Elite Round και αποκλείστηκε από το Euro U19, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο 84ο λεπτό, όταν ο Ονιέκα βρήκε δίχτυα με πλασέ, έπειτα από οργανωμένη επίθεση των Γερμανών από την αριστερή πλευρά.

Στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία (31/3, 19:00), ενώ η Γερμανία θα αναμετρηθεί με την Αυστρία.

Η Εθνική ψάχνει θετικό αποτέλεσμα με την Σουηδία (ισοπαλία ή νίκη), ετσί ώστε να αποφύγει την τελευταία θέση και τον υποβιβασμό στη Β’ κατηγορία.

Αγωνιστικά, οι Γερμανοί μπήκαν πιο δυνατά και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας περισσότερες τελικές προσπάθειες, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά τον Μπελερή. Η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 11’, με τον Φιλντς να σουτάρει εντός περιοχής, χωρίς επιτυχία.

Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις αντεπιθέσεις και να κρατήσει την κατοχή σε ορισμένα διαστήματα, ώστε να περιορίσει την πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Βαγγέλης Μόρας άλλαξε τη διάταξη σε 4-4-2, επιδιώκοντας μεγαλύτερη πίεση ψηλά, χωρίς όμως να δημιουργηθούν σημαντικές ευκαιρίες για τη «γαλανόλευκη», που τελικά λύγισε στο φινάλε.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Χέλστερν, Πεντρόσα, Σμέτγκενς, Ερλάιν, Λιτσίνα, Λούμ, Ένγκελς, Ονιέκα, Νινκ, Πόλερ, Φιλντς

ΕΛΛΑΔΑ: Μπελερής, Κοσίδης (79′ Τσιότας), Μπαταούλας, Καλοσκάμης, Ογιεμπάντε, Ντούνγκα, Κολοκοτρώνης (58′ Μύθου), Χαρουπάς, Ελευθεριάδης (74′ Σώκος), Παπανικολόπουλος (58′ Χαμίντα), Τσίγκας (74′ Μπώκος).

Η βαθμολογία

Αυστρία 4 (2 αγώνες)

Γερμανία 4 (2 αγώνες)

Ελλάδα 1 (2 αγώνες)

Σουηδία 1 (2 αγώνες)