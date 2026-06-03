Σε επεισόδιο εξελίχθηκε ένας καθιερωμένος αστυνομικός έλεγχος στη Νέα Αρτάκη, όταν λίγο μετά τις 9:00 το βράδυ κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προσέγγισε δύο άνδρες για τυπική εξακρίβωση στοιχείων. Οι ελεγχόμενοι αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τις Αρχές, προκαλώντας την ένταση που ακολούθησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με το evathema.gr στη συμβολή των οδών Πανόρμου και Εν Αμερικής Αρτακινών, όπου η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Οι δύο άνδρες αντέδρασαν έντονα στην παρουσία των αστυνομικών, επιχειρώντας να εμποδίσουν τη διαδικασία. Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησαν σε σπρωξίματα, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκαν για να αποφύγουν τη σύλληψη, χτυπώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια τους.

Παρά τη βίαιη αντίδραση, η άμεση και συντονισμένη επέμβαση της ομάδας του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών οδήγησε στην ακινητοποίηση και των δύο ανδρών. Μετά την εξασφάλιση του χώρου, πραγματοποιήθηκε σωματικός έλεγχος, κατά τη διάρκεια του οποίου εντοπίστηκε σε τσαντάκι μέσης ενός εκ των συλληφθέντων ένα κατσαβίδι μήκους δεκατεσσάρων εκατοστών, με μεταλλικό τμήμα επτά εκατοστών. Το αντικείμενο κατασχέθηκε επιτόπου ως πειστήριο.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράβαση του άρθρου 167 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά τη βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Για τον άνδρα στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το αιχμηρό αντικείμενο σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, βάσει του Νόμου 2168/93.

Η ολοκληρωμένη δικογραφία που συνέταξαν οι αστυνομικές αρχές περιλαμβάνει το σύνολο των αξιόποινων πράξεων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και της σύλληψης.