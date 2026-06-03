Η UEFA άναψε «κόκκινο φως» στη συμμετοχή της Τουράν Τοβούζ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, επιβάλλοντας τον αποκλεισμό της από το Conference League 2026/27. Η απόφαση συνδέεται με παλαιότερη υπόθεση χειραγώγησης αγώνων, η οποία εξακολουθεί να βαραίνει τον σύλλογο από το Αζερμπαϊτζάν.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα εξασφάλισε αγωνιστικά την παρουσία της στην προκριματική φάση της διοργάνωσης, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, η αρμόδια επιτροπή της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας έκρινε ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και προχώρησε στην επιβολή της ποινής.

Από την πλευρά της, η Τουράν Τοβούζ δεν δείχνει διατεθειμένη να αποδεχθεί την απόφαση χωρίς αντίδραση. Με επίσημη τοποθέτησή της γνωστοποίησε ότι θα προσφύγει στο Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS), επιδιώκοντας την ανατροπή της απόφασης, ενώ υπογράμμισε πως ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της ομάδας για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις συνεχίζονται κανονικά μέχρι να υπάρξει οριστική εξέλιξη στην υπόθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας

«Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 τερματίσαμε στην 3η θέση, ακολουθώντας όλες τις αθλητικές αρχές, και κερδίσαμε το δικαίωμα να αγωνιστούμε στο Conference League, το οποίο και δικαιούμαστε. Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA διεξήγαγε έρευνα για το αν ο σύλλογός μας πληρούσε τα κριτήρια, εξετάζοντας την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της AFFA με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2019.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της AFFA είχε αποκλείσει επτά παίκτες της ομάδας μας, οι οποίοι αγωνίζονταν στην Πρώτη Κατηγορία τη σεζόν 2019-20, από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να ανακοινώσουμε ότι ο σύλλογός μας θα λάβει όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα από σήμερα και θα προσφύγει στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) για να αλλάξει η απόφαση και να διασφαλιστεί η συμμετοχή μας στο Conference League, όπου προκριθήκαμε τηρώντας όλες τις αθλητικές αρχές.