Επίθεση λύκου στο Αμβούργο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (30/3/26), προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές. Το περιστατικό συνέβη κοντά σε κατάστημα IKEA, στην πολυσύχναστη οδό Γκρόσε Μπεργκστράσε. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο λύκος φαινόταν αποπροσανατολισμένος μέσα στο αστικό περιβάλλον.

Όπως μετέδωσε το BBC, η γυναίκα που τραυματίστηκε προσπάθησε να οδηγήσει το ζώο μακριά από τον δρόμο. Τότε εκείνο την δάγκωσε στο πρόσωπο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και έχει ήδη λάβει εξιτήριο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η επιχείρηση εντοπισμού του ζώου

Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο λύκος εντοπίστηκε στη λίμνη Μπινενάλστερ, στο κέντρο του Αμβούργου. Η αστυνομία κατάφερε να τον απομακρύνει από το νερό με σχοινί, ωστόσο το ζώο αντιστάθηκε έντονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί με ασπίδες χρειάστηκαν περίπου μία ώρα για να το πίασουν. Ο λύκος μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και δέχεται πλέον κτηνιατρική φροντίδα.

Ανησυχία και μέτρα προστασίας

Εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Κλίματος, Ενέργειας και Γεωργίας του Αμβούργου δήλωσε στο BBC ότι πολλοί κάτοικοι είχαν δει τον λύκο τις τελευταίες ημέρες στα δυτικά της πόλης.

Πρόκειται, όπως εκτιμάται, για την πρώτη επίθεση λύκου σε άνθρωπο στη Γερμανία από τότε που τα ζώα επανεισήχθησαν στη χώρα τη δεκαετία του ’90. Σήμερα, λύκοι ζουν σε δάση πολλών ομόσπονδων κρατιδίων.

Υπενθυμίζεταθ ότι, την περασμένη εβδομάδα, η Άνω Βουλή της Γερμανίας ενέκρινε ρύθμιση που επιτρέπει το κυνήγι λύκων από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου, με στόχο τη διατήρηση ισορροπίας στους πληθυσμούς και την προστασία της κτηνοτροφίας.