Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους ότι οι αποστολές όπλων που είχαν συμφωνηθεί ενδέχεται να καθυστερήσουν, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εξαντλεί τα αμερικανικά αποθέματα, σύμφωνα με πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι καθυστερήσεις αυτές αναδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο ο πόλεμος κατά του Ιράν, που ξεκίνησε με αεροπορικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, έχει αρχίσει να μειώνει τα διαθέσιμα αποθέματα των ΗΠΑ σε κρίσιμα όπλα και πυρομαχικά.

Πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι σχετικές επικοινωνίες δεν ήταν δημόσιες, ανέφεραν ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες –μεταξύ αυτών κράτη της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας– θα επηρεαστούν από τις καθυστερήσεις.

Μέρος των όπλων αυτών είχε αγοραστεί μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), αλλά δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν πρόσφατα τους Ευρωπαίους ομολόγους τους για τις πιθανές αναβολές μέσω διμερών επαφών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα υπουργεία Άμυνας της Εσθονίας και της Λιθουανίας επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι οι ΗΠΑ τους ενημέρωσαν για πιθανές καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρέπεμψαν τα ερωτήματα των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο.

«Ο στρατός της Αμερικής είναι ο πιο ισχυρός στον κόσμο και θα διασφαλίσουμε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και εκείνες των συμμάχων και εταίρων μας διαθέτουν ό,τι χρειάζονται για να πολεμήσουν και να κερδίσουν», δήλωσε εκπρόσωπος του Πενταγώνου. «Για επιχειρησιακούς λόγους ασφαλείας, δεν θα σχολιάσουμε οποιαδήποτε απαίτηση συμμάχων ή εταίρων ή συνεχιζόμενες προσπάθειες για την υποστήριξή τους».

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν δυσαρέσκεια, καθώς οι καθυστερήσεις αυτές τους φέρνουν, όπως λένε, σε δύσκολη θέση.

Το πρόγραμμα FMS και οι πιέσεις της Ουάσιγκτον

Στο πλαίσιο του προγράμματος FMS, οι ξένες χώρες αγοράζουν όπλα αμερικανικής κατασκευής με την υλικοτεχνική συνδρομή και τη συγκατάθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον, υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ να προμηθεύονται περισσότερο αμερικανικό στρατιωτικό υλικό, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεισφοράς στη συλλογική άμυνα.

Ωστόσο, οι παραδόσεις συχνά καθυστερούν, προκαλώντας απογοήτευση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ορισμένοι αξιωματούχοι εξετάζουν πλέον την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ή την αγορά ευρωπαϊκών συστημάτων όπλων.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή και επιπτώσεις στην Ευρώπη

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και κατηγορούν ευρωπαϊκά κράτη για την απουσία στήριξης προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν αποσύρει αποθέματα όπλων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία και το Ισραήλ, μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022 και τις επιχειρήσεις στη Γάζα στα τέλη του 2023.

Από την έναρξη της εκστρατείας στο Ιράν, η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones προς χώρες του Κόλπου. Οι περισσότεροι έχουν αναχαιτιστεί, μεταξύ άλλων με πυραύλους PAC-3 Patriot, στους οποίους βασίζεται και η Ουκρανία για την προστασία κρίσιμων υποδομών της.

Ευαίσθητες ισορροπίες και καθυστερήσεις παραδόσεων

Οι πηγές δεν κατονόμασαν όλες τις χώρες που επηρεάζονται, καθώς ορισμένες συνορεύουν με τη Ρωσία και οι σχετικές πληροφορίες θεωρούνται ευαίσθητες για την εθνική τους ασφάλεια.

Τέλος, μεταξύ των όπλων που αναμένεται να καθυστερήσουν περιλαμβάνονται διάφορα είδη πυρομαχικών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιθετικούς όσο και για αμυντικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.