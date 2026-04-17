Το κοινό των νέων εργαζομένων 20-40 ετών βάζουν σε πρώτο πλάνο οι τράπεζες, με νέα προϊόντα που απευθύνονται ειδικά στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, της οποίας οι σχέσεις με τις τράπεζες δεν είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένες. Ψηφιακά εγγράμματοι, οι νέοι 20-40 ετών έχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας και διεκδικούν σήμερα τις μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών.

Ως εκ τούτου, οι τράπεζες θέλουν να διαχειριστούν τα χρήματά τους προσφέροντας ελκυστικές αποδόσεις σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού, αλλά και να βασίσουν την πιστωτική τους επέκταση σε αυτούς. Αλλωστε, ο ανταγωνισμός από μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία, κυρίως επενδυτικές πλατφόρμες και ψηφιακές τράπεζες (neobanks), είναι αυξημένος στο εν λόγω κοινό.

Η ψηφιακή τράπεζα Revolut, που εδρεύει στο Λονδίνο, έχει περίπου 2 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι νέοι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ελληνικού ΙΒΑΝ. Αν και οι λογαριασμοί στη Revolut συνήθως χρησιμοποιούνται επικουρικά και δεν έχουν μεγάλα ποσά, η απόκτηση ελληνικού ΙΒΑΝ μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση, καθώς θα μπορεί πλέον να λαμβάνει τη μισθοδοσία του στη neobank.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εχει δημιουργήσει τη Snappi σε συνεργασία με τη Natech για να ανταγωνιστεί τη Revolut στο πεδίο της. Η Snappi έχει σήμερα περισσότερους από 75.000 πελάτες και έχει βάλει στόχο τους 300.000 μέσα στο 2027. Παρέχει ελκυστικό επιτόκιο καταθέσεων 1% για τα πρώτα 10.000 ευρώ, έχει μια πλήρως ανανεωμένη εφαρμογή και σταδιακά θα λανσάρει δανειακά προϊόντα (καταναλωτικά, σε πρώτη φάση) και επενδυτικές προτάσεις.

Πέραν της Snappi, η Πειραιώς έχει δημιουργήσει το επενδυτικό πρόγραμμα 1 Fund για νέους 18-30 ετών, ένα «ανοιχτό» αμοιβαίο κεφάλαιο που εγγυάται άμεση πρόσβαση στα χρήματα των πελατών, συνδυάζοντας αποταμιεύσεις με επενδύσεις.

EUROBANK. Ρίχνει το βάρος στους πελάτες 20-40 ετών με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια με την πρωτοβουλία Generation Forward, που παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ειδικά σχεδιασμένο για τη νέα γενιά πελατών Private Banking. Οπως αναφέρει στο σκεπτικό της κίνησης η τράπεζα, τις επόμενες δύο δεκαετίες αναμένεται η μεγαλύτερη μεταβίβαση περιουσίας προς τις νεότερες γενιές. Στο πλαίσιο του Generation Forward, η Eurobank θα παρουσιάσει μια σειρά από τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα, τα οποία θα συνδυάζονται με εμπειρίες και προγράμματα οικονομικού εγγραμματισμού, με στόχο να κερδίσει την εμπιστοσύνη των νέων πελατών.

ALPHA BANK. Εχει μια σειρά από προϊόντα που στοχεύουν στη νέα γενιά. Προτείνει κοινούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς για ανηλίκους έως 17 ετών, αλλά και λογαριασμό καταθέσεων με κλιμακωτό επιτόκιο 0,15-0,25% για νέους 18-27 ετών. Επιπλέον, ρίχνει βάρος στα στεγαστικά δάνεια ακολουθώντας συνταγή… «Σπίτι Μου», με το δάνειο «Alpha Πρώτη Κατοικία» να προσφέρει σταθερό επιτόκιο 2% για τρία χρόνια, για όσους υποβάλουν αιτήσεις έως τα τέλη Μαΐου.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Εχει δημιουργήσει την πλατφόρμα NEXT για τους πελάτες 18-30 ετών, μέσω της οποίας προσφέρει επιτόκιο καταθέσεων 2,50% για τα πρώτα 10.000 ευρώ. Παράλληλα, προσφέρει dual κάρτα (πιστωτική και χρεωστική), ενώ προτείνει το στεγαστικό δάνειο «Το Πρώτο μου Σπίτι» με σταθερό επιτόκιο που ξεκινά στο 2,50%.

CREDIABANK. Δικά της προϊόντα για τους νεότερους πελάτες φέρεται να ετοιμάζει και η CrediaBank, που έχει ως προτεραιότητα την προσέλκυση νέων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Επιπλέον, προσφέρει πληθώρα επενδυτικών επιλογών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και στεγαστικά δάνεια με κριτήρια αντίστοιχα με αυτά του προγράμματος «Σπίτι Μου».