Ιάπωνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Kyushu ανακάλυψαν μια εξαιρετικά απλή μέθοδο παραγωγής υδρογόνου, συνδυάζοντας ιόντα σιδήρου με μεθανόλη και υδροξείδιο του νατρίου, τα οποία εκτέθηκαν σε υπεριώδες φως. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Communications Chemistry στις 17 Απριλίου, θεωρούνται σημαντικό βήμα προς τη φθηνότερη και πιο βιώσιμη παραγωγή υδρογόνου.

Μια τυχαία ανακάλυψη

Η ανακάλυψη δεν προέκυψε από σχεδιασμένο πείραμα αλλά από ένα δοκιμαστικό πείραμα ελέγχου που αναμενόταν να αποτύχει. Ο Takahiro Matsumoto, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, περιέγραψε τη στιγμή της ανακάλυψης, τονίζοντας τον απρόσμενο χαρακτήρα της.

«Σε μια περίπτωση που μόνο ως απίστευτη σύμπτωση μπορεί να χαρακτηριστεί, διαπιστώσαμε ότι σε ένα από τα πειράματα ελέγχου, αναμειγνύοντας μεθανόλη, ιόντα σιδήρου και υδροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια εκθέτοντάς τα σε υπεριώδες φως, παραγόταν σημαντική ποσότητα αερίου υδρογόνου», ανέφερε ο Matsumoto. «Ήταν δύσκολο να το πιστέψουμε στην αρχή».

Η ερευνητική ομάδα επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα και κατέγραψε ρυθμό παραγωγής υδρογόνου 921 χιλιοστομόρια την ώρα ανά γραμμάριο καταλύτη — επίδοση συγκρίσιμη με εκείνη των καλύτερων καταλυτών που έχουν αναφερθεί έως σήμερα, πολλοί εκ των οποίων βασίζονται σε ακριβά πολύτιμα μέταλλα ή πολύπλοκες οργανικές ενώσεις.

Από τη μεθανόλη στη βιομάζα

Ο σίδηρος, το πιο άφθονο και οικονομικό μεταβατικό μέταλλο στη Γη, καθιστά τη μέθοδο ιδιαίτερα ελκυστική ως εναλλακτική λύση στα σπάνια και δαπανηρά υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παραγωγή υδρογόνου. Η διαδικασία βασίζεται στην αφυδρογόνωση των αλκοολών, μια χημική αντίδραση που απελευθερώνει υδρογόνο από τα μόρια τους.

Πέρα από τη μεθανόλη, η ομάδα του Kyushu απέδειξε ότι το σύστημα μπορεί να εξάγει υδρογόνο και από άλλα είδη αλκοολών, αλλά και από υλικά προερχόμενα από βιομάζα, όπως γλυκόζη, άμυλο και κυτταρίνη. Η ευελιξία αυτή ανοίγει τον δρόμο για παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες βιολογικές πηγές αντί για ορυκτά καύσιμα.

Τα επόμενα βήματα

Η απλότητα της μεθόδου — που απαιτεί μόνο ιόντα σιδήρου, μια κοινή βάση, αλκοόλη και υπεριώδες φως — σημαίνει ότι μπορεί θεωρητικά να αναπαραχθεί ακόμη και σε ένα βασικό εργαστηριακό περιβάλλον. Η ερευνητική ομάδα εργάζεται τώρα για τη βελτίωση της διαδικασίας, με στόχο τη μελλοντική της εφαρμογή σε τεχνολογίες βιώσιμης παραγωγής υδρογόνου.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας.