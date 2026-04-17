Σε 47,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής για το 2025, σχεδόν πενταπλάσια από τα αντίστοιχα του 2024 (10,9 εκατ. ευρώ), ενώ το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος διαμορφώθηκε σε 44,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά σχεδόν 70% σε σχέση με το 2024. Ο προσαρμοσμένος δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Adjusted ROE) ανήλθε σε 8,4% έναντι 3,5% το 2024, ενισχυμένος κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα υπολογίστηκαν στα 834,6 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα από τα αντίστοιχα του 2024. Τα ασφάλιστρα από ασφαλίσεις ζωής και υγείας ανήλθαν σε 582 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό από τις γενικές ασφαλίσεις διαμορφώθηκε στα 252,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η επενδυτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τα συνολικά επενδυτικά έσοδα να διαμορφώνονται σε 100,5 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε στο 3%, έναντι 2,9% το 2024.

Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για την Εθνική Ασφαλιστική, καθώς ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από την Πειραιώς, έναντι ποσού 600 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας θα ενσωματωθούν πλήρως στον Ομιλο Πειραιώς μέσα στο 2027, όταν θα ξεκινήσει και η συνεργασία των δύο στις τραπεζασφαλίσεις (bancassurance), με την προσφορά νέων ασφαλιστικών προϊόντων από τα δίκτυα της τράπεζας.

Μέχρι τότε, τράπεζα και ασφαλιστική προχωρούν στη διαμόρφωση του σχεδιασμού, ενώ ήδη καταγράφονται απτά αποτελέσματα από τις συνέργειες μεταξύ των δύο δομών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Μαζαράκης, που αναμένεται να παραμείνει στο «τιμόνι» της εταιρείας και μετά την απορρόφηση από την Πειραιώς, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για την Εθνική Ασφαλιστική, καθώς ολοκληρώσαμε με επιτυχία τον πρώτο κύκλο του στρατηγικού μας μετασχηματισμού και εισερχόμαστε στην επόμενη φάση με ένα πιο σύγχρονο, αποδοτικό και ανθεκτικό λειτουργικό μοντέλο».

«Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας μας, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και η υποστήριξη του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξής μας. Με αυτά τα εφόδια και με ισχυρή στρατηγική κατεύθυνση, εισερχόμαστε στο 2026 έτοιμοι να προσφέρουμε σύγχρονες, προσιτές και αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας» πρόσθεσε.