Εκλογές στην Κύπρο – Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα 569.182 Κύπριοι για να εκλέξουν τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία.

Η ψηφοφορία διεξάγεται σε 1.217 εκλογικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα και θα ολοκληρωθεί στις 6 το απόγευμα. Παράλληλα, λειτουργούν 13 εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό: πέντε στην Αθήνα, τρία στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στο Λονδίνο και ένα στις Βρυξέλλες.

Στις βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφιοι. Από αυτούς, 743 κατέρχονται με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ εννέα είναι ανεξάρτητοι. Το 70,3% των υποψηφίων είναι άνδρες και το 29,7% γυναίκες.

Μεταξύ των βασικών κομμάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία περιλαμβάνονται ο ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός Συναγερμός), το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο), το ΔΗΚΟ (Δημοκρατικό Κόμμα), το ΑΛΜΑ, η Άμεση Δημοκρατία του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, το Volt Κύπρου, το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ (Δημοκρατική Παράταξη) και οι Οικολόγοι (Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών).

Η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, το μεσημέρι.

Μήνυμα Χριστοδουλίδη κατά της αποχής

«Η αποχή δεν είναι επιλογή», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ψήφισε στις 10:15 το πρωί στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, Κέντρο Γ’, στην Πάφο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Σε δηλώσεις του μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «η σημερινή εκλογική διαδικασία είναι σημαντική και μας αφορά όλους».

Όπως ανέφερε, «η διαδικασία αφορά τη νομοθετική εξουσία της χώρας μας και ως εκτελεστική εξουσία θέλουμε ένα Κοινοβούλιο με το οποίο να συνεργαζόμαστε άριστα, πρωτίστως για το καλό της χώρας, της κοινωνίας και των πολιτών».

Ο κ. Χριστοδουλίδης κάλεσε τον κυπριακό λαό «να συμμετάσχει ενεργά στην εκλογική διαδικασία», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής.

Επεσήμανε ακόμη ότι η εκτελεστική εξουσία «προχώρησε σε λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να υπάρξει περισσότερη συμμετοχή, με την αυτόματη εγγραφή και με το δικαίωμα ψήφου από το 17ο έτος ηλικίας, που αποφασίστηκε από τη Βουλή να ισχύσει από την επόμενη εκλογική διαδικασία».

«Σίγουρα η αποχή δεν είναι επιλογή», επανέλαβε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν αγωνιά για το εκλογικό αποτέλεσμα, απάντησε: «Όχι, δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα. Όποιο κι αν είναι, θα είναι απόλυτα σεβαστό από την εκτελεστική εξουσία και θα εργαστούμε με το νέο Κοινοβούλιο, ώστε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η χώρα μας, προς όφελος της κοινωνίας και του κυπριακού λαού».

Καταλήγοντας, σημείωσε πως «εκείνο που έχει σημασία σε κάθε εκλογική διαδικασία είναι να σκεφτόμαστε πώς η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει ακόμη πιο μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος της εκτελεστικής εξουσίας, αυτό πράττουμε ως Κυβέρνηση και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε με το νέο Κοινοβούλιο».